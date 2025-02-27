捐1000萬手握報導 486先生：拒被不要臉親中政客潑髒水

486先生2018年3月捐出千萬給「台大兒童健康基金會」報導被翻出，當時他努力做公益外貌也曝光。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨立委翁曉玲近日指控聯電創辦人曹興誠，過去答應清大前校長沈君山捐款1500萬卻食言，清大校方也證實沒收到曹興誠本人捐款，不過聯電前總經理吳宏仁表示捐款是聯電，清大總務只查當時曹興誠捐款，自然是查不到。

政治工作者周軒直言，現在清大到底找不找得到曹興誠捐款紀錄根本不重要，因為清大這次已經把自己的名聲跟著翁曉玲陪葬。

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今（27）日一早，團購電商名人「486先生」陳延昶霸氣在臉書發文表示，2018年他捐了1000萬元給台大兒童醫院基金會，隔年再捐200萬，他說：「幸好當初有報導，不然捐款還被不要臉的親中政客潑髒水。」

而486先生握有捐款證據，就是2018年3月12日《自由時報》報導，報導中公開他與財團法人台大兒童健康基金會董事長暨台大兒童醫院院長吳美環合影，讚他當時捐出1000萬給「台大兒童健康基金會」，希望提升兒童醫療品質，進而幫助罕病、重症的孩童。

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捐款時，486先生透露會捐出1000萬，是因看到一名重症病童父親的眼淚，讓他非常不捨，心也跟著碎了。

其實，486先生心碎的還有不捨曹興誠，一早他氣憤告訴記者：「真的很誇張，捐款還被黑，那個前校長爛透了。」記者稍早翻出本報2018年3月12日這篇報導，證實486先生當時真的霸捐千萬義舉，傳為佳話。

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