林葉亭喪父一個月！星二代帥兒首現身曝媽媽近況

告五人（左起）、涂善存、項婕如、邱以太、陳妍霏、季芹、導演莊景燊、監製唐在揚，今晚出席《夜校女生》首映會。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《夜校女生》今晚（26日）舉辦首映會，監製唐在揚、導演莊景燊、演員陳姸霏、邱以太、項婕如、季芹以及涂善存皆出席活動與影迷同歡，邱以太於外公過世後首度露面，直說家裡都很好，媽媽林葉亭也很好，「現在就是多陪陪媽媽，陪陪外婆。」

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提到電影終於要上映，陳姸霏直呼緊張，項婕如則表示很期待，涂善存則回憶自己高中時是體保生，「片中那種認同感在每個時代都適合。」邱以太則說，看到季芹和陳姸霏的母女對戲，想到自己跟媽媽，「我從小就很叛逆，常常沒有看到爸媽的角度。」說小時候都去安親班，曾對媽媽講一些很情緒化的話，「但我媽是很溫柔的媽媽，不會大聲講回來。」

陳妍霏（左起）、邱以太、項婕如；邱以太直說，會多陪陪媽媽和外婆。（記者胡舜翔攝）

邱以太說小時候如果吵架，媽媽會先示弱傳訊息給他，「慢慢長大後我會先道歉，我上高中才意識到這件事情，因為在美國讀書開始想家了。」他說媽媽看完電影也覺得母女吵架的戲很像他們母子相處，甚至媽媽也像片中季芹一樣，在日本求學時也曾撿過衣櫃，正說到「她會去撿舊的洗衣機…」想想趕緊說「這個要問媽媽才能說！」

陳妍霏（左）、季芹（右）；季芹不希望拍情緒戲時老公王仁甫來探班。（記者胡舜翔攝）

片中使用了五月天的《擁抱》當背景音樂，導演莊景燊大讚，「五月天很支持國片」，一旁季芹聽了直呼，「其實5566也很適合！」她笑說王仁甫有包場，「他非常支持我多拍一點戲，他常常看我會更嚴格，看有沒有看到季芹的影子」，直說很高興另一半是以觀眾視角來跟她討論。

至於會不會考慮和老公同台演出？季芹當場表示，「跟他不行！感情戲很重的還是切開，所以我拍情緒戲也不希望他來探班！」但笑言王仁甫在等導演莊景燊，讓導演笑說，「下次改父子檔吵架！」《夜校女生》明天（27日）在台上映。

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