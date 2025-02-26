苗可麗錄影屢被施壓？揭夜市擺攤秘辛 胡宇威自認「毛很多」

苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙今（26）日出席首播記者會大談擺攤辛苦。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙錄製三立、華視《我們這一攤2》，今（26）日出席首播記者會大談擺攤辛苦，連兩季都參與拍攝的大廚胡宇威被公認是「業績王」，不過，當問到主持群和誰相處最容易有摩擦，苗可麗秒回：「應該是大家跟胡宇威吧！」隨即引起現場騷動，胡宇威則搞笑稱自己「毛很多」是糾結哥。

當問到主持群和誰相處最容易有摩擦，苗可麗秒回：「應該是大家跟胡宇威吧！」（記者陳奕全攝）

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胡宇威坦言壓力很大。（記者陳奕全攝）

作為唯一連續兩季拍攝節目的胡宇威坦言壓力很大，會希望帶著第一季的經驗讓業績開出紅盤，但有時總會事與願違，有次有位民眾在他面前吃完料理，隨口一句「還好！」讓胡宇威心 靈受創，而他也說最大的壓力來自於拍攝時間過於緊湊，「時間給我壓力，我又把壓力轉給大家。」

蔡昌憲笑說，大家會自己消化掉胡宇威的施壓。（記者陳奕全攝）

蔡昌憲則笑說，大家都會自己默默消化掉胡宇威的施壓，苗可麗安慰胡宇威，提到他很常給不太懂料理的夥伴建設性建議，對自己有所標準，所以才會看起來比較嚴格，「他不龜毛怎會堅持下去！」

蔡凡熙有潔癖，無法忍受不乾淨。（記者陳奕全攝）

而這次加入節目的「新血」蔡凡熙與禾浩辰都被公認顏值加分，但蔡凡熙的潔癖也讓大家領教到，他跟在其他人後面一路擦，就是無法忍受不乾淨，連苗可麗都支持他笑說：「其他三位男生都好髒！」，而說到這次擺攤「出包王」，眾人秒指禾浩辰，因為他有次煮麵線，竟然煮到飄出燒焦味，好在胡宇威緊急救場，禾浩辰直呼，當時自己三魂七魄都沒了。

禾浩辰被眾人指是擺攤「出包王」。（記者陳奕全攝）

《我們這一攤2》將於3/1（六）起每週六晚間10點，於三立台灣台首播，華視主頻於3/8起每週六晚上8點播出，馬來西亞八度空間頻道3/15起每週六晚上9點播出。

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