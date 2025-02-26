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《童話故事下集》台灣奪冠！梁舒涵泰國脫了 比基尼辣照流出

梁舒涵比基尼辣照曝光。（寬寬提供）梁舒涵比基尼辣照曝光。（寬寬提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕梁舒涵演出的影集《童話故事下集》正在熱播，直衝Netflix台灣排行榜第一名，對此她開心表示：「這是一部真的很用心的優質影集，所以希望大家的支持可以鼓舞到更多想做好戲的夥伴們。」

梁舒涵演出金馬得獎作品《講話沒有在聽》，與導演李念修結緣後，受邀再度合作影集《童話故事下集》，而她也與大愛電視台合作新戲《生日快樂》。

梁舒涵感動表示：「剛好這兩年也跨領域做了很多不一樣的嘗試。雖然一直都有作品露出，但很多支持我的朋友都在問我的戲劇作品何時會再推出，所以很開心能在今年跟大家分享這兩部作品！」

工作滿檔的梁舒涵，年後與美食旅遊節目《食尚玩家》赴泰國出外景，除了是人生第一次來到普吉島，一行人也去了人稱「東方馬爾地夫」的斯米蘭島出外景。

梁舒涵裸背展現好身材。（寬寬提供）梁舒涵裸背展現好身材。（寬寬提供）

對於該島的美景，梁舒涵直呼真的必須親眼見證，登島期間原本不善水性的她，更挑戰了第一次浮潛，還解放好身材穿上比基尼慶功。

梁舒涵難得小露性感，身著比基尼展現好身材，她笑說：「當艷陽普照在碧藍大海上的美景一映入眼簾，本來偏向穿著保守，不太穿比基尼式泳衣的我也忍不住將罩衫脫掉。」由於斯米蘭島不只有人數限制，更不是每天都開放，「總覺得如果現在不留下美照，未來我一定會後悔，所以也算某種程度的大解放吧。」

從泰國工作回來的梁舒涵，二度受邀為了高雄櫻花季獻唱活動主題曲《愛的超櫻樹》，更邀來前輩「小刀」彭康育合作，擔任這首新歌的饒舌擔當。

梁舒涵表示：「刀哥畢竟是天團出身又是最新金鐘獎得主，所以在第一次要遇到刀哥的時候有點緊張，好在刀哥非常親切，沒有給人距離感，所以錄音時的氛圍非常和諧有趣！」

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