黃曉明2度當爸！葉珂爆產下愛女「百億繼承權恐添變數」

黃曉明（左）24日遭目擊在上海某私立醫院陪伴葉珂誕下愛女。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃曉明去年認愛中國網紅葉珂後，女友卻因時常口無遮攔惹禍上身，兩人傳出為此分手又復合，豈料他近日被目擊到在上海陪伴葉珂誕下愛女，直接晉升成為2寶爸。不過外界關心的是，由於黃曉明愛女戶籍落於上海，與前妻Angelababy之子小海綿的香港戶籍形成對比，未來百億繼承權恐產生變數。

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黃曉明去年9月高調認愛後，葉珂卻時常出言不諱導致爭議不斷，這期間也傳出雙方為此而分手，不過同年11月兩人被拍到一起去做產檢，因此也讓復合之說甚囂塵上。直至農曆春節，葉珂陪著黃曉明返回福建，雖全程保持距離但孕態難掩。

如今，中國微博瘋傳葉珂已於24日凌晨在上海一處私立醫院誕下女兒，黃曉明更為此推掉3場商業活動全程陪伴。不過，外界也對黃曉明名下高達百億人民幣資產的繼承權相當關注，由於他曾公開表示，未來財產會給兒子小海綿，不過隨著寶貝女兒的誕生，外界因此認為這個承諾恐怕將出現變數。

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