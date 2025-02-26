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娛樂 音樂

西班牙三壘手失誤暴哭遭揶揄關閉社群 饒舌歌手痛批球迷：丟臉丟爆

西班牙三壘手恩卡納西昂因發生兩度失誤，讓台灣隊攻下關鍵2分。（記者陳志曲攝）西班牙三壘手恩卡納西昂因發生兩度失誤，讓台灣隊攻下關鍵2分。（記者陳志曲攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕台灣隊昨（25日）擊敗西班牙取得經典賽門票，期間西班牙三壘手恩卡納西昂兩度發生失誤，讓台灣隊攻下關鍵2分，他在球場上暴哭顯得自責，沒想到賽後竟還有球迷去他的社群留言揶揄，目前他已將社群轉為私人帳號不公開。

看到這消息，饒舌歌手也是知名居酒屋老闆的陳布朗發文：「我承認這是某些台灣人會做的事情，而且我認為可能為數還不少，真的丟臉丟爆。」

陳布朗發文指責沒素質的球迷。（資料照，記者胡舜翔攝）陳布朗發文指責沒素質的球迷。（資料照，記者胡舜翔攝）

陳布朗大膽猜測一定一堆人去留言，「網：感謝神助攻！網：中華隊MVP！網：最佳西班牙友人！網：台灣永遠歡迎你～之類的，然後覺得自己很幽默的tag自己的朋友。」

對此現象，陳布朗表示：「我們的社會確實有自由，但我們的教育某方面養成了我們『沒有風度』，甚至還得意洋洋的覺得自己很有創意有趣。」最後他忍不住爆粗口：「真的很下X⋯⋯」很多網友也認同他的說法，相互提醒要做個有素質的球迷。

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