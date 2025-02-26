朱軒洋討皮痛！復出新戲狂吃苦頭：我不怕挫折

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《搜查瑠公圳》故事啟發自戒嚴時期，壓抑又封閉下的真實事件。案件距今近60年轟動全台。朱軒洋在片中挑大樑飾演警察趙子午，雖然對於警察和時代劇並不陌生，但《搜查瑠公圳》中的歷史背景讓他忍不住直呼：「是我表演演繹中最難的一次。」自帶不怕痛體質的他，拍攝武打動作戲毫不馬乎全都來真的，不擔心過度自信會「討皮痛」。

朱軒洋與姚淳耀（左）在《搜查瑠公圳》中對峙，現場劍拔弩張。（伯樂影業提供）

朱軒洋在《搜查瑠公圳》中挑大樑，化身推理警探穿越時空緝凶。（伯樂影業提供）

朱軒洋過去曾飾演警察、演過時代劇，在電影《搜查瑠公圳》中必須重回1960年代穿越時空扮警察偵辦台灣第一起女分屍命案，雖然自認對角色形象並不陌生，但電影的龐大歷史背景，也是讓25歲朱軒洋為了融入年代吃足苦頭，更坦言：「這個角色是我表演演繹中最難的一次。」

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朱軒洋在《搜查瑠公圳》抵達命案現場，飾演警察的他勘查分屍案現場。（伯樂影業提供）

為了揣摩角色，朱軒洋不僅大量收聽1960年代的經典歌曲，如葛蘭《我要你的愛》、狗毛（張永慶）的《簡簡單單》等，更為了深刻感受1960年代環境與壓迫感，朱軒洋也專程跑去景美人權園區參觀靜坐，翻閱相關歷史書籍，只為了演活那個年代的一位在眷村長大的警察。

朱軒洋在《搜查瑠公圳》化身警察，不怕痛、不怕髒調查命案真相。（伯樂影業提供）

上次初演警察還是警界菜鳥的朱軒洋，對於現代警察的技能已經駕輕就熟，在《搜查瑠公圳》中為了貼合時代背景，必須轉換形式重返1960年代，動作戲也是一大看點。前期訓練和正式開拍時難免受點皮肉傷，「在電影裡面，真的是挨了好幾下，幸好是演戲，動作指導，劇組大家都會先做好排練，如果真的是第一線人員，一定很不容易。」 朱軒洋認為要幹警察必須有「不怕辛苦」、「不怕挫折」和「不怕痛」三個特質，不怕痛正是他最像警察的特質。

朱軒洋《搜查瑠公圳》再當警察，深入命案現場調查。（伯樂影業提供）

朱軒洋在《搜查瑠公圳》與詹懷雲重返1960年代，在警局有輕鬆互動。（伯樂影業提供）

《搜查瑠公圳》隊長馬力歐接獲線報，抵達命案現場。（伯樂影業提供）

關於首度挑戰分屍題材電影，朱軒洋表示，平常就喜歡看血腥恐怖片，對於分屍主題並不害怕，第一次看的就是香港經典殭屍電影，林正英系列的《一眉道人》。看過不少類似題材，他表示心中的血腥之王是自己主演的《哭悲》，被問到《搜查瑠公圳》在心中的分數如何？他也賣關子回答：「希望邀請觀眾一起進戲院幫我打分數。」

電影即將於5月16日全台正式上映。

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