Melody離婚2年 王陽明遠親新歡被曝光

Melody在19日盛裝出席活動，氣色極佳。（資料照，記者胡舜翔攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Melody」殷悅2023年結束和前夫吳育奇13年婚姻，本月19日出席記者會害羞透露目前有位聊得來的朋友，不過礙於對方是圈外人，所以細節不方便多談，也說目前「再婚」不在人生清單規劃，沒想到，她的感情正在ING階段。

相關新聞：（影）Melody離婚一年多爆有新歡 羞認：有聊得來的對象

請繼續往下閱讀...

據悉，Melody目前與前夫仍有一個官司未了，她受訪表示一切交由律師處理，並露出燦爛笑容說：「之前說過了，這事情已經翻篇，我的身分證是空白的！」盼外界祝福她繼續往前走，還羞認現在有位聊的來的男性朋友，有約出去吃飯，強調落落大方不怕被媒體拍。

相關新聞：Melody離婚1年曝新身分！秀流利英語訪談超驚人

哪知道Melody真的被媒體跟拍了，上個月16日她歡度46歲生日後的隔2天，被直擊和這位男性友人共度晚餐，據調查，男方從事金融業，更是藝人王陽明遠親，有過1段婚姻，但老婆意外過世單身近10年。







自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法