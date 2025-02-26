30年後再看布萊德彼特驚悚經典！《火線追緝令》震撼回憶殺毫不過時

布萊德彼特在《火線追緝令》飾演正義感爆棚的火爆警探，帥氣逼人形象深植人心。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎名導大衛芬奇執導的犯罪電影經典之作《火線追緝令》，昨晚（25日）在台舉辦IMAX版試片，這部30週年的驚悚經典完全沒有因為時光流逝而顯過時，依舊如此引人入勝、難以超越，4K修復效果相當驚人，以IMAX規格呈現更讓觀眾得以在大銀幕體驗震撼劇情。

《火線追緝令》以《聖經》中的「七宗罪」為靈感，描述兩位性格迥異的警探搭檔聯手追查一連串駭人聽聞的兇殺案，每起案件現場都留下對應七宗罪的線索，挑戰人性道德底線，引發觀眾強烈震撼與深刻反思，當年上映即震撼全球影壇。

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導演大衛芬奇以獨特的敘事風格和精湛的氣氛營造技巧，將城市的頹廢與陰鬱氛圍完美呈現，搭配接連發生的殘酷命案，讓觀眾彷彿身歷其境，感受到一股令人窒息的壓迫感，該片不僅讓導演大衛芬奇一舉成名，更奠定其影壇大師地位，後續推出《鬥陣俱樂部》、《社群網戰》、《班傑明的奇幻旅程》、《控制》等多部膾炙人口的作品。

「小布」布萊德彼特在片中飾演正義感爆棚的火爆警探，帥氣逼人的形象深植人心，與葛妮絲派特洛的精湛對手戲更是擦出愛火，兩人戲外也因此展開一段戀情，成為影壇佳話。電影那令人回味無窮的震撼結局，更留給觀眾無限的想像空間，使本片榮獲各大媒體評選為影史百大佳片，絕對是影迷們不容錯過的必看經典。

《火線追緝令》4K數位修復版 將於明天（2月27日）2D、IMAX版同步上映。

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