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（連線專訪）憑《粗獷派》強勢角逐奧斯卡！費莉絲蒂很務實不隨意談夢想

費莉絲蒂瓊斯（右）在《粗獷派建築師》飾演安德烈波帝的妻子，來到美國和他團聚，卻發現一切不如想像美好。（UIP提供）費莉絲蒂瓊斯（右）在《粗獷派建築師》飾演安德烈波帝的妻子，來到美國和他團聚，卻發現一切不如想像美好。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕電影《粗獷派建築師》入圍奧斯卡10項大獎，蓋皮爾斯和費莉絲蒂瓊斯分別角逐最佳男女配角，提到片中探討的「美國夢」，費莉絲蒂直說自己較務實，「我認為當對某件事抱有特定的期待時，實際結果往往與之不符」，蓋也表示談及「夢想」時，確實需要小心，「因為夢想往往與現實有所落差」。

蓋皮爾斯在《粗獷派建築師》飾演紳士氣質下暗藏陰險的富商，精湛演出讓他入圍奧斯卡最佳男配角。（UIP提供）蓋皮爾斯在《粗獷派建築師》飾演紳士氣質下暗藏陰險的富商，精湛演出讓他入圍奧斯卡最佳男配角。（UIP提供）

費莉絲蒂在片中飾演影帝安德烈波帝的妻子「艾莉莎貝」，在戰後受困在東歐，苦等許久終於到美國和丈夫團聚，卻和他一同經歷極端的壓力；蓋則飾演紳士氣質下暗藏陰險的富商「范布倫」，看中了安德烈的建築長才，骨子裡卻還是認為自己高他一等，對權力和控制擁有極大渴望。

兩人都和安德烈有不少激烈甚至衝突的對手戲，費莉絲蒂形容他非常有靈魂的投入在角色之中，「他不會放過任何不夠真實、不夠真誠的東西。」蓋則說他極其優秀，「他對於尋找每一場戲的真實性毫不妥協，非常敬業，讓人印象深刻，甚至有點讓人望而生畏。」想想不忘補充「但他本人非常和善且好相處！」

提到詮釋因缺發營養造成不良於行的艾莉莎貝，費莉絲蒂直說是一大挑戰，「我從未遇過像這樣在技術層面要求如此高的角色，不僅要展現艾莉莎貝的營養不良如何影響她的身體，還要讓她內在創傷在身體上顯現出來。」曾演出《星際大戰外傳：俠盜一號》的她更形容角色有一種類似「絕地武士」的特質，「來自於她的內在力量和真實感。」

蓋則形容自己被角色的「不可預測性」所吸引，「某種程度上，范布倫是一個缺乏安全感的男人，試圖掌控局勢，來掩飾自己不夠優秀或不具備高超技藝的感受。」他更將角色視為一個「表演型」的人物，「你會看到他時而暴怒，時而又顯得溫和友善，而周圍的人就得適應他的情緒轉變。」

至於片中對於「美國夢」甚至是夢想的描繪，費莉絲蒂覺得談論夢想時需要謹慎以對，「因為現實中沒有什麼是完美的，最好的事物往往在掙扎中誕生，探討夢想的本質其實也是這部電影的一部分，就像亞瑟米勒在《推銷員之死》所探討的『美國夢』，是一個無法真正實現的概念。」她說當深入核心，會發現真正需要的是公平的經濟政策，「而美國夢並不真的關心這些現實問題。」

蓋則說就現實面來看，作為演員能夠不斷探索不同世界確實是一件美妙的事情，「這是一個極具創造性的出口，也是很棒的機會，我們都很幸運，擁有豐富的工作經驗，但在這個行業裡，仍然有許多現實考量與務實的思維。」

費莉絲蒂瓊斯（右）認為《粗獷派建築師》的演出極具挑戰性。（UIP提供）費莉絲蒂瓊斯（右）認為《粗獷派建築師》的演出極具挑戰性。（UIP提供）

費莉絲蒂也提到，電影中探討的掙扎是一種對生存的深刻剖析，「而這是每個人都能產生共鳴的問題，因此觸及了現實感，非常真實且人性化」。她感嘆現今這類作品變得越來越稀缺，「因為我們正面臨政治動盪、科技浪潮的衝擊，處於劇變之中，被這股洪流席捲，只能在其中摸索前行。雖然這部電影的故事並未發生在當代，但它仍然深刻地反映了這場掙扎。」《粗獷派建築師》將於明天（27日）在台上映。

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