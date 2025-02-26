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楊慶煌《好運來》提前領便當！王燦挫著等：皮要繃緊一點

楊慶煌《好運來》提前領便當！王燦挫著等：皮要繃緊一點楊慶煌在《好運來》裡提前領便當殺青。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊慶煌在民視八點檔《好運來》扮演謝瓊煖的丈夫，劉至翰、米可白的父親，溫暖形象深入人心，豈料戲裡竟遭多年兄弟與未來女婿痛下殺手，迎來殺青戲。

楊慶煌《好運來》提前領便當！王燦挫著等：皮要繃緊一點王燦（後）在《好運來》對楊慶煌痛下殺手。（民視提供）

對於角色的轉變，楊慶煌表示其實一開始就知道劇情走向，雖對角色相當不捨，但為了劇情發展，他仍覺得非常光榮，並驕傲能參與這部連續劇，他感謝觀眾支持，表示這場戲拍完，最想和觀眾分享的是：「珍惜身邊的人，愛你的家人，也要照顧好自己。」一番真情流露，令人動容。

楊慶煌《好運來》提前領便當！王燦挫著等：皮要繃緊一點王燦（右）自己都覺得角色太過殘忍。（民視提供）

劇中扮演楊慶煌未來女婿的王燦則透露，這場戲播出後，自己的「皮要繃緊一點了」，因為連他自己都覺得角色太過殘忍，尤其在拍攝時，因角色喪心病狂，下手時甚至產生遲疑，反而是楊慶煌告訴他：「再多打兩下沒問題的！」展現專業演員的敬業精神。

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