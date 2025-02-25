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兒子易寶宏外役監涉行賄？易淑寬今遭約談 現況曝光

易淑寬今在住處被肅貪組檢察官約談到案。（翻攝自臉書）易淑寬今在住處被肅貪組檢察官約談到案。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深藝人易淑寬今在住處被肅貪組檢察官約談到案，案情與監獄收容人移轉外役監引發涉貪案有關，相關人員目前帶回廉政署訊問。而經紀人晚間8點多時透露易淑寬剛回到家，因檢警陣仗太大，今天受到驚嚇，不願多談，過幾天會在律師陪同下對外說明一切。

相關新聞：易淑寬「住家遭搜索」 近況曝光：疑遇詐騙

她兒子易寶宏因犯2014年台北市夜店殺警案，被判刑定讞入監，卻從台北監獄轉往台東武陵外役監，之後多次返家如度假、四處玩樂po網，引發被害警察同僚大嘆「學長白死了」，事件引發國人觀感不佳，易寶宏引此被移往花蓮監獄服刑，當年台北監獄2名科員一度調查。

據了解，檢廉懷疑易寶宏當年因殺警案入監，從台北監獄申請轉往外役監的審核過程，可能並非行政疏失而已，恐有收受不當利益貪瀆情事，當年北監負責審核的調查分類科、總務科2名科員經矯正署調查被函送廉政署偵辦，但事後未移送檢方偵辦。檢廉今天的約談行動，與當年這起事件有關，因此約談易淑寬釐有無行賄監所人員。

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