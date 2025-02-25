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五月天瑪莎呼喚魔鏡歌詞網 無預警關閉秘辛曝光

五月天貝斯手瑪莎（左）曾經喊話希望魔鏡歌詞網能回來。（本報資料照，相信音樂提供）五月天貝斯手瑪莎（左）曾經喊話希望魔鏡歌詞網能回來。（本報資料照，相信音樂提供）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2005年8月成立的「魔鏡歌詞網」是許多喜愛流行音樂的網友經常用來搜尋歌詞的網站，2024年7月初卻無預警消時，當時連天團「五月天」貝斯手瑪莎也曾經未該網站請命，近日有YouTuber出面說明網站消失原因。

陪伴許多流行樂愛好者成長的魔鏡歌詞網無預警消失。（翻攝自X）陪伴許多流行樂愛好者成長的魔鏡歌詞網無預警消失。（翻攝自X）

根據《壹蘋新聞網》報導，網路創業家YouTuber「雪倫隱藏版生活」曾經是魔鏡歌詞網的廣告主，故認識創辦人。曾經讓瑪莎呼喚：「有人可以去拜託魔鏡歌詞網快回來嗎？」其實，雪倫表示魔鏡歌詞網一開始只是大學生幫大家整理歌詞，並放上網站，讓大家找歌詞的時候可以方便一點，沒想到流量意外很大，更吸引了無數廣告，網站的獲利來源也成了廣告。

可惜的是，當時架網站的大學生如今已經成為上市櫃公司高階主管，即使魔鏡歌詞網消失也只不過少了一些外快，並不影響生活。對於跟著魔鏡歌詞網成長的流行音樂愛好者來說，消失的不只歌詞，還有青春與回憶。

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