A片只挑重點看？ 中指通「這兩部」從頭看到尾

AV達人中指通（右）上《賀瓏夜夜秀》接受主持人Albee採訪。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕《賀瓏夜夜秀》昨發布AV達人中指通訪談，在片中爆料連連，而且是重砲級消息，中指通更推薦了兩部他在眾多A片當中，「唯二」從頭看到尾的影片。

NYKD-54是日本「年長級」AV女優姊妹富田和江與富田泰江的作品。（翻攝自X）

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中指通的經紀人在訪談中爆料「中指通喜歡約砲」，另外，中指通也說自己每天要看5至10部AV，大多都不會全部看完，都是快轉到重點部位才慢慢欣賞，他自己觀察下來，大約演到30至45分鐘的時候，差不多都是重頭戲上場的時刻。對中指通來說，每部AV大概只有15分鐘是重點，其他都可以略過不看。

巴西色情片《飢餓婊子》（Hungry Bitches）片中兩位女子有特別的異食癖，深愛排泄物。（翻攝自X）

不過，中指通也透露有時候他也會把AV從頭看到尾，例如「NYKD-54」和「兩女一杯」兩部都是重口味影片：NYKD-54是日本「年長級」AV女優姊妹富田和江與富田泰江的作品，兩人推出作品時年紀是61歲；兩女一杯則是巴西色情片《飢餓婊子》（Hungry Bitches）這部分更是小眾，片中兩位女子有特別的異食癖，深愛排泄物，口味已經到了超級重的階段。

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