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（影）沐妍退台鋼應援團長職位！「被留言罵聲嚇到」公開道歉陳晨威

沐妍本月初才宣布要擔任台鋼應援團長，如今透露將轉換職位。（翻攝自臉書）沐妍本月初才宣布要擔任台鋼應援團長，如今透露將轉換職位。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕倪暄、沐妍2月初才剛宣布要接下台鋼應援團長，沒想到不到一個月雙雙宣布將要暫緩，沐妍則說去年公布後造成球迷反彈，被罵聲嚇到、對球團感到自責，之前已向球團提出想轉換工作的想法，她也再為之前拱阿嬤剛離世的陳晨威跳MVP之舞一事向對方道歉。

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在台鋼宣布沐妍、倪暄將接任團長職位時球迷就評價兩極，認為不能接受，「希本跟Gary都不錯。換這兩個有爭議又口條不好的咖」、「看不懂這個操作」，如今才宣布不到一個月倪暄就決定暫緩擔任應援團長，消息一出也引起關注。

沐妍昔拱陳晨威「MVP之舞跳給阿嬤看」遭網友炎上。（翻攝自IG）沐妍昔拱陳晨威「MVP之舞跳給阿嬤看」遭網友炎上。（翻攝自IG）

沐妍提到很多留言認為她是個很容易失言講錯話的主持人，覺得她不會看場合、更不肯認錯這件事讓大家深深無法接受，「不到一週將近2-3000則的留言讓我覺得對球團感到非常抱歉，非常自責。」

沐妍說在農曆年過完之後，就已經和球團提出轉換工作的想法，她真的對球團還有球迷朋友們感到非常的抱歉，對於熱愛棒球的心自己絕對有自信，但是對於自己的表現是否能夠再次被大家接受，「我知道我可能不好好道歉，很多人不會接受。」

沐妍向陳晨威（圖）及支持陳晨威的球迷道歉。（資料照，記者田裕華攝）沐妍向陳晨威（圖）及支持陳晨威的球迷道歉。（資料照，記者田裕華攝）

她向陳晨威及支持陳晨威的球迷道歉，「過去的事件代表著我的不成熟以及不懂事，雖然在我心裡有我自以爲是的好意，但回頭想想我確實應該要有更好的做法，來處理當下的情境。」也說未來在每個拿著麥克風的舞台，一定會將這次的教訓謹記在心，好好調整心態及每個話語的拿捏，讓自己可以做個稱職讓大家開心舒服的主持人。

沐妍轉換職位擔任MC。（翻攝自臉書）沐妍轉換職位擔任MC。（翻攝自臉書）

沐妍在文末感謝台鋼球團對她的包容，讓她重新調整職位再出發，「也期許我可以記取教訓，好好學習好好努力，在台鋼這個大家庭繼續為大家服務。」而根據台鋼臉書稍早公告，沐妍將擔任台鋼的MC主持；新名單則未見倪暄，看來是暫時不會與台鋼合作。

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