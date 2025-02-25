宣布回歸不到一個月！倪暄接任台鋼應援團長掀熱議 急踩煞車曝內情

倪暄決定暫緩原本計劃中的台鋼雄鷹團長職位。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕倪暄2022年從樂天退隊，今年2月初才宣布將與沐妍到台鋼雄鷹擔任應援團長，不過今（25）日倪暄突發文表示將要暫緩原本計劃中的台鋼雄鷹團長職位。

倪暄決定暫緩原本計劃中的台鋼雄鷹團長職位，她提到自己一直對棒球圈充滿熱情，身為高雄人，重返球場與高雄的球迷們一起熱血歡呼，在家鄉與球迷朋友們共同應援，原本是她睽違球場3年後，最令人熱血沸騰的事。

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不過在經過一段時間與台鋼雄鷹球團的討論，對於原訂團長職務的合作方向，與後續計劃較為不同，在彼此充份理解與交換意見後，雙方決定暫緩此次合作，但相信未來還會有其它不同的合作機會。

倪暄也說覺得最抱歉的是在這段期間中，給予關心與支持她的球迷朋友，「在這由衷向你們說聲對不起，讓你們失望，但我真心祝福所有的球迷朋友，能快樂享受每一場熱血的比賽，我也會永遠幫大家應援，不只是應援球賽也應援人生，甘巴爹。感謝台鋼雄鷹球團在此次合作討論過程中的協助。」

倪暄形容人生就像球場總是變化無窮，雖然這次未能如願，但相信很快會用不同的形式和大家見面，分享更多好消息，好作品。

事實上，在台鋼宣布倪暄將接任團長職位時球迷就評價兩極，認為不能接受，「希本跟Gary都不錯。換這兩個有爭議又口條不好的咖」、「看不懂這個操作」，如今才宣布不到一個月倪暄就決定暫緩擔任應援團長，消息一出也引起關注。

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