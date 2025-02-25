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娛樂 最新消息

（影）范瑋琪歸寧宴傳染流感害死大S？王偉忠發聲了

王偉忠出席舞台劇《今晚，台北有個大富翁》記者會。（記者陳奕全攝）王偉忠出席舞台劇《今晚，台北有個大富翁》記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕大S月初因為流感併發肺炎在日本逝世，陳建州、范瑋琪夫妻檔被網友質疑1月感染流感，還出席王偉忠女兒的歸寧宴，可能把流感傳染給同場的大S，王偉忠今出席舞台劇《今晚，台北有個大富翁》記者會被問及此事，有沒有關心范瑋琪，他說：「我不能幫他們兩個表達任何意見，所有人跟我有過關係的都會關心。」

王偉忠今受訪。（記者陳奕全攝）王偉忠今受訪。（記者陳奕全攝）

范瑋琪不滿被造謠傳染流感給大S，繼在IG曬出與醫生的對話自清後，演唱會主辦單位也在微博轉發律師聲明，喊告造謠網友。

今傳出S家預計要找一塊地，立一個大S的雕像讓親友、粉絲有地方可以追思？王偉忠坦言自己不知情也管不到，對於小S、具俊曄目前心情，他幽幽說：「每個人都要調整自己，要看看、安慰，就是如此，（大S的）親人一定不好過，要學會放下，我們這年紀看太多這樣的事。」

然而S媽之前曾在社群平台上說要「上戰場」，王偉忠認為昨日新聞都不是今天心情，「我不會過問也不知道，我們禮數就到這地步。」他之前曾在哀悼的文章中寫道「歡迎大S入夢聊聊」，他今表示「能夠清楚記得夢的人不多」，講不出是否真的入夢，但他指出文章是他真正的心情。

相關新聞：力撇傳染流感害死大S！范瑋琪3度曬醫生對話 刪文洩心緒

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