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娛樂 電視

20歲「超辣星二代」跑夜店有媽媽罩！羅霈穎密友刷臉：請安管幫顧

〔記者李紹綾／台北報導〕胡嘉愛24日出席好友余政鴻北市東區餐酒館開幕活動，她自曝過去有「東區小辣椒」稱號，自豪在東區吃得開，對於余政鴻店址選在東區，且附近有停車場又離捷運站近，她給予極大的好評。

胡嘉愛（右二）出席好友餐酒館開幕活動。（記者潘少棠攝）胡嘉愛（右二）出席好友餐酒館開幕活動。（記者潘少棠攝）

胡嘉愛日前在新家開箱影片中，曝光了20歲的女兒Cindy，母女猶如複製人。對此，胡嘉愛笑說女兒正值愛去夜店的年齡，「我會滿害怕，外面豺狼虎豹很多，我會叫裡面安管幫我看著。」

談起「東區小辣椒」這稱號，胡嘉愛笑說：「以前我跟羅姐（羅霈穎）一起去夜店，都是掃臉進去，現在已經掃不動了，可是為了女兒，還是會去看看，希望朋友們知道女兒在那邊的時候，幫我照顧一下。」

胡嘉愛（右）罕見與女兒同框。（翻攝自YouTube）胡嘉愛（右）罕見與女兒同框。（翻攝自YouTube）

胡嘉愛手機裡面有女兒的定位，「看她往東區統領走的時候，她可能早上5、6點回家，我就會睡不著，以前出去玩，看到太多人事物，知道外面很多色狼，因為女兒超級單純，還沒交過男友，我會擔心到她到家，一直跟她講電話，或幫她叫計程車。」她也會用手機定位，一旦看到女兒凌晨5、6點還沒回家，就會睡不著，直言：「外面壞人多，朋友開的店比較安心。」

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