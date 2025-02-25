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娛樂 電視

高欣欣年過半百拍婚紗 親吻李國超放閃…婚禮進度曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕60歲李國超與55歲高欣欣相戀18年，2020年12月登記結婚，日前選在情人節分享婚紗照，甜喊：「珍惜得來不易的緣分。」兩人甜蜜相吻的畫面，閃瞎眾人。

李國超（中）與高欣欣（右）相戀18年，左為兵家綺。（記者潘少棠攝）李國超（中）與高欣欣（右）相戀18年，左為兵家綺。（記者潘少棠攝）

高欣欣提到，過去拍戲鮮少有婚紗戲，後來直接「跳級」演媽媽，「反而是看別人穿婚紗的機會比較多，今天自己穿上婚紗，我覺得就是很奇怪的心情，有一點點…覺得自己像小女人的感覺，或許是有期待的。」

李國超（左）、高欣欣結婚5年才拍婚紗。（翻攝自臉書）李國超（左）、高欣欣結婚5年才拍婚紗。（翻攝自臉書）

高欣欣、李國超結婚5年拍婚紗，內心十分感慨。（翻攝自臉書）高欣欣、李國超結婚5年拍婚紗，內心十分感慨。（翻攝自臉書）

夫妻24日出席好友余政鴻餐酒館開幕，被問是否打算補辦婚禮，高欣欣表示：「有的話會通知大家。目前有很多想法，重要的是大家聚在一起，吃得好、喝得好。」李國超求生意志高，他說：「一切配合老婆。」

高欣欣、李國超結婚5年拍婚紗，內心十分感慨。（翻攝自臉書）高欣欣、李國超結婚5年拍婚紗，內心十分感慨。（翻攝自臉書）

李國超（右）、高欣欣的婚紗相當俏皮。（翻攝自臉書）李國超（右）、高欣欣的婚紗相當俏皮。（翻攝自臉書）

高欣欣談到，如果要辦婚禮，閨密兵家綺是伴娘口袋名單，她稱對方是「首席伴娘」，因為會幫忙出主意。

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