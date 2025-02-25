不是言承旭！陳美鳳被猛男緊摟扛上肩 身分曝光是人夫

〔記者陽昕翰／台北報導〕「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳頂著骨裂的傷勢，上週末登上北流演出，完成兩場「鑽石舞台之夜演唱會」，因為腳步的傷，她力邀猛男團相伴，其中也包括了相識多年的人夫猛男「Terry」江振愷。

陳美鳳在北流演出，力邀猛男團助陣。（記者胡舜翔攝）

演唱會順利落幕，陳美鳳昨天在社群分享心得，她透露當胡瓜提出要找猛男助陣時，她第一時間就是想到了羅美玲的老公Terry。

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陳美鳳透露兩人交情，多年前曾跟Terry赴美國宣慰僑胞一個多月，「當時他和羅美玲譜出戀情，我是看著他們從認識交往結婚，到現在有了三個可愛的寶貝兒子，所以我對他比較熟悉，而且有絕對的信任。」

陳美鳳親曝與Terry的好交情。（翻攝臉書）

陳美鳳欽點Terry助陣，坦言很有安全感，「他非常敬業、非常穩健的把我扛上肩，一步步小心的走下舞台樓梯，其實我内心超挫的。」另外，還有精壯的西班牙帥哥佩德羅以及另外兩名猛男情義相挺。

而陳美鳳上週六演出前受訪，透露養傷期間，好友言承旭有到家裡探望，而骨裂傷勢若要完全康復，至少還得等3個月，「現在剛好滿1個月，還要持續努力。」

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