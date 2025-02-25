周杰倫揪阿信當文青 雪梨最大咖地陪出現

周杰倫（左）和阿信有好交情。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天上周六（22日）到澳洲雪梨舉辦「回到那一天」巡演，邀請到天王「周董」周杰倫擔任嘉賓，很夠義氣的助陣合唱6首歌，粉絲都覺得賺到，演出結束後，周董也帶著阿信逛雪梨，今（24日）周董分享兩人充滿「文青風」的合照，網友大讚：「神仙友誼！」

周董發文不忘虧阿信：「哈哈，帶主唱出來曬曬文青人的行程，就是聊聊音樂，但重點是，你的書好像有點厚，要確定餒。」阿信笑得燦爛，網友則虧周董，看書還戴墨鏡？

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周杰倫（左）帶阿信逛雪梨，感受文青風。（翻攝自IG）

阿信則笑問網友：「各位，我的生活照裡有杰倫，你們認為這張照片是平凡舒適，還是異常華麗？」結果有近8成網友覺得這是兩位忙碌歌手平凡舒適的一面。

另外阿信也在自己社群發文：「誰說我沒有平凡的生活照？但生活照裡有杰倫，這到底是平凡還是奢華啊？感謝杰倫帶我逛雪梨。」

日前周董擔任五月天嘉賓，互動開心，事後周董談到感想：「享受這種跟大家在台上用歌聲還有垃圾話分享快樂的時光，義氣這種事不用多說，是一種默契，也是一種惺惺相惜！」阿信則感謝他：「一整場的知音，一輩子的兄弟，謝謝幽默真誠的杰倫大大！」

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