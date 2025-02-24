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駁斥傳染流感害死大S！范瑋琪不忍了大動作找律師喊告

陳建州、范瑋琪夫妻檔被質疑1月感染流感還出席王偉忠女兒的歸寧宴，可能把流感傳染給同場的大S。（翻攝自IG）陳建州、范瑋琪夫妻檔被質疑1月感染流感還出席王偉忠女兒的歸寧宴，可能把流感傳染給同場的大S。（翻攝自IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「范范」范瑋琪不滿被造謠傳染流感給大S，繼在IG曬出與醫生的對話自清後，演唱會主辦單位昨晚也在微博轉發律師聲明，喊告造謠網友。

大S月初因為流感併發肺炎在日本逝世，陳建州、范瑋琪夫妻檔被質疑1月感染流感還出席王偉忠女兒的歸寧宴，可能把流感傳染給同場的大S。

范范上週五於IG發聲澄清，演唱會主辦單位昨晚更轉發了律師函。（翻攝自IG）范范上週五於IG發聲澄清，演唱會主辦單位昨晚更轉發了律師函。（翻攝自IG）

對此，慟失好友大S的范范，上週五於IG發聲澄清，強調自己沒有得到流感，即將在中國舉辦巡演的她，演唱會主辦單位「山河樂文化」昨晚就轉發了律師函，請造謠網友自重。

「山河樂文化」昨晚在微博發聲，「針對近期網路上關於我公司藝人范瑋琪女士及其親屬的虛假信息，我司已委託律師依法開展維權，堅決維護我司藝人合法權益。」

「山河樂文化」昨晚在微博發聲貼出律師函。（翻攝自微博）「山河樂文化」昨晚在微博發聲貼出律師函。（翻攝自微博）

而北京載實律師事務所，在聲明中提及，2025年2月初，部分網路帳號轉發、編造與委託人公司藝人范瑋琪女士及親屬有關的虛假信息，「上述行為，已對委託人及相關人員的精神、聲譽、形象產生嚴重侵害。」要替委託人維護權益。

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