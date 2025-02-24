「五分埔大王」赴中國開店 疫情重創26間店一夕倒光...驚人近況曝光

余政鴻參與過多部八點檔，近期更創業開設餐酒館。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕余政鴻參與過多部八點檔，擁有不少婆媽粉絲，他去年帶著研發的麻辣滷味到新加坡、韓國參賽，獲得國際名廚、料理金牌獎，成為另類「台灣之光」，近期與友人合夥500萬元開設餐酒館，今（24日）於台北市大安區熱鬧開幕，演藝圈星友到場力挺，現場星光熠熠。

餐酒館今熱鬧開幕許多藝人都到場支持，（左起）胡鴻達、李國超、高欣欣、兵家綺 余政鴻、梁佑南、胡嘉愛、夏夏叫；（前排左起）方琦、劉曉憶。（記者潘少棠攝）

許多演藝圈星友都有到場支持，（左起）兵家綺、李國超 高欣欣（記者潘少棠攝）

余政鴻近期在民視八點檔《好運來》演出反派「高海生」，劇中販毒、綁架侯怡君，壞事做盡令人恨得牙癢癢，戲外的他，化身暖男大廚，和4位好友開設餐酒館，他透露當初選址考量交通便利性，最終選定台北市蛋黃區熱鬧地段，坦言店租加上人事成本，每月支出高達6位數，「這間店不吃不喝，一個月還是要燒掉幾十萬！做生意真的不容易。」因此，他計畫未來發展料理宅配，甚至向中南部拓展市場。

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余政鴻在2024年赴新加坡參加廚藝大賽，一舉奪下「全球廚藝大獎」及韓國釜山國際美食工匠大賽拿下「國際名廚獎」及「料理金牌獎」兩項大獎，將台灣美食推向國際舞台。他透露早在5年前就與朋友討論開設實體店面，當時他自製的麻辣醬滷味在網路上廣受好評，讓他萌生了開設實體店面的想法，計畫卻因疫情爆發而被迫暫緩。

余政鴻（右）與好友合夥開餐酒館，左為大股東彭羽溱。（記者潘少棠攝）

這次在韓國奪下國際大獎，讓他與好友決定重拾夢想，實現開店計畫。余政鴻笑說，開始籌備餐酒館後不久，就接到《好運來》的演出邀約，可謂好運連連，也感謝夥伴全力協助，讓他可以兼顧拍戲以及張羅店面開幕事情。

余政鴻與友人開設的餐酒館今熱鬧開幕，而這並非他首次創業。（記者潘少棠攝）

余政鴻並非第一次創業，他曾是五分埔成衣批發商，一做就做了17年，他曾赴中國開設26家男裝店，無奈受疫情衝擊，店面被迫關閉，「房東房租照收，但店卻不能開，一個月就燒掉十幾萬人民幣，最終賠了900萬人民幣（約台幣4000萬）。」雖然努力付諸流水，所幸沒有負債，他直呼：「謝謝老天。」

他坦言，2020年疫情爆發後，短短三個月內便撐不住，最終選擇收掉所有店面。「最後一間是在福建，2019年才剛剪綵，結果沒多久就熄燈。」儘管如此，他仍保持樂觀態度：「財去人安在，重新來過就好！希望這次真的能『好運來』！」

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