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曹西平砲轟演藝圈越來越退步 痛批：門檻低到不可思議

曹西平感慨現在當藝人的門檻低到不可思議。（翻攝自臉書）曹西平感慨現在當藝人的門檻低到不可思議。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕資深藝人曹西平出道多年，近年專心經營自己的事業，生活重心也漸漸從台北移到台中，最近他看到演藝圈的「大嘴巴事件」忍不住感慨：演藝圈真的越來越退步了，更直指「現在當藝人的門檻低到不可思議」。

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曹西平目前主要重心放在飾品店，他在社群平台發文「颳風下雨我都在這裡守著，沒有什麼丟臉沒有什麼淒涼，更沒有什麼好看不起我的。憑自己的知名度做自己想做的工作，有什麼好說嘴的」。他回憶起過去的娛樂圈「以前上的節目都是大節目大咖主持人的節目，還輪不到你們這些人在這邊臭屁」更提到「以前大型綜藝節目就是唱歌跳舞沒有別的，靠實力走紅才有的知名度，不是像現在不知道在幹什麼？門檻很低真的不可思議，這叫什麼才藝，這是才藝嗎？」

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另外，曹西平也很自傲「演藝圈的大風大浪我都經歷過，我低調我不強出頭更沒有什麼好比較的」他說自己從未想過靠誰在演藝圈混飯吃，或是討好某位主持人才有節目上。曹西平指出：「四哥以前上的節目都是大節目大咖主持人的節目，還輪不到你們這些人在這邊臭屁，真的不用了」。

認為演藝圈越來越退步的曹西平問：演藝圈有幾個藝人可以真正放下身段做自己，他個人認為挺難的，而且他現在都不太看電視了「我們就少說少看心情會比較愉快一點」。

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