YouTuber混血肥仔驚爆婚內出軌 三方說法不同超混亂

香港知名YouTuber「混血肥仔」Tommy（本名：曾達恩）爆出婚變消息。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕香港知名YouTuber「混血肥仔」Tommy（本名：曾達恩）爆出婚變風波，疑似婚內出軌和網紅「丁丁」丁彥均。消息曝光後，混血肥仔妻子「芊蕙子」陸續在社群平台發文，內容充滿暗示，讓網友懷疑兩人感情早已生變。混血肥仔起初保持沉默，20日突然發出全黑圖片搭配千字長文，文中再三強調「夫妻早已分居，未婚內出軌」。

2月14日情人節當天有網友瘋傳混血肥仔與丁丁在餐廳享用情人節大餐，兩人還刻意戴著帽子、口罩作為掩護，之後更有人爆料曾經親眼目擊看到兩人在黃金海岸手牽著手約會。

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混血肥仔（左）與妻子芊蕙子。（翻攝自IG）

然而，面對外界討論，混血肥仔起初遲遲未作回應，甚至刻意發出自己在英國看球賽，試圖轉移焦點。直至20日混血肥仔發文，他與芊蕙子一直都有堅持的底線，當初就說好不會公開孩子相片，盡力保護2個女兒，不過這幾天混血肥仔內心掙扎，想把家中的狀況清楚明白的告訴大眾。現在他覺得「婚內出軌」的消息已經擴大到影響家人生活，並且收到許多無中生有的指控，生活也受到騷擾，所以他以千字長文說明。

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「我和芊蕙子（Luby）一路走來，深知我們所建立的一切都來之不易」混血肥仔肯定芊蕙子的付出，但現在遇到的困難卻沒辦法找到最適合的解決方式，「上年（2024，去年）年頭大約二月，因生活上的問題，她曾用不同方法明確向我表達希望離婚，放棄現在的生活模式，雙方找尋自己的生活。雙方經過一段時間討論，最終達成共識分居，並之後簽下分居協議書」。

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對於混血肥仔的說法，妻子芊蕙子極力否認，稱自己並未簽下任何協議書。但混血肥仔仍堅持兩人仍是家人及工作夥伴的關係，芊蕙子則在個人社群帳號限時動態發文，圖片是一張大人牽著孩子的手，寫著：「真假我不評論，畢竟拋妻棄女、破壞家庭這種事，有違道德，絕對不能隨便安在任何人身上。」她甚至直接表示：「英國可以隨時離婚，如有需要，我應該會很快收到通知。」

被外界傳出是小三的網紅丁丁表示確認兩方分居後才有進一步接觸。（翻攝自IG）

芊蕙子更在情人節當天發文「祝所有人找到一個不用買兩束花的老公。」這句話被認為疑似暗指混血肥仔腳踏兩條船。接著，她19日凌晨再度發聲：「很遺憾，事情至今仍未解決。將家事公諸於世並非光彩之事，但混血肥仔未能履行承諾，希望能在本週內獲得回應。」被外界視為小三的丁丁則在19日晚間首度發聲，強調並未介入他人婚姻，還稱：「確認對方已分居並簽署分居協議書後，我們才開始了解彼此，但最終沒有發展成親密關係。」無奈事件引發巨大爭議，導致丁丁飽受精神壓力，因此決定暫時休息，退出幕前工作。

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