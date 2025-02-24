蔡凡熙當兵抽到「天選之籤」 被問王大陸涉逃兵...回應了

蔡凡熙今帶愛犬Amo出席公益活動。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕蔡凡熙今（24日）帶愛犬Amo出席眼鏡品牌舉辦的「浪eye發生」公益活動，談起王大陸陷逃兵疑雲，他透露自己當初進柴智屏公司時，王大陸剛好已和公司解約，兩人有認識，但僅是「點頭之交」，對於近來的逃兵爭議，他說：「他的事我有看新聞，但我不太了解內容。」

蔡凡熙2017年演出《通靈少女》「阿樂學長」爆紅，在當紅之時接到兵單，待戲劇宣傳完就去當兵了，他當時僅21歲，雖然入伍4個月，但退伍後演藝事業有受影響，「當兵之前談好的戲之後停拍，我因為那部戲劇，推掉很多邀約，剛好隔年也沒什麼戲拍，後來就進入疫情了。」

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遇上影視寒冬時，蔡凡熙陷入低潮，「想要的角色沒獲得、拍攝的作品出來不如預期，心情上的壓力，畢竟我這年紀的人還是很多，希望自己可以越來越好，那時候的壓力有點大，找不到做演員的平衡，不確定自己到底適不適合。」問他找到平衡了嗎？他說：「找到平衡了，現在滿快樂的，享受其中，遇到不好的評論，也不會去在意。」他因為養了毛孩，與住家附近不同領域工作的「狗友」聊天，也讓他人生觀更開闊。

蔡凡熙當時抽到的是「海軍」。（記者潘少棠攝）

談起當兵話題，蔡凡熙表示，當時抽到海軍，自豪抽中「天選之籤」，因為籤筒裡只有2支海軍的籤，至於當兵期間有無感到辛苦？他樂觀說：「就是那樣，對我來說，當兵不是辛苦的事，因為我以前在球隊待過，也經歷過團體生活，大家聚要在一起，把一件事情好，對我來說不是太困難的事情。」

至於為何選擇早早從軍？蔡凡熙說：「因為那時候我就沒讀大學，而且才當4個月，覺得去當一當，會輕鬆很多，還沒當兵的話，出國旅遊要請一些證明，覺得很麻煩。」他現在也覺得，還是早早當兵「輕鬆很多」。

蔡凡熙分享軍中點滴。（記者潘少棠攝）

談起軍中生活，蔡凡熙大讚學長、班長對他都很好，他到現在還與其中一位班長保持聯絡，也因當時已有影視作品，在軍中有被認出是《通靈少女》的「阿樂學長」，他覺得滿好的，不用特意介紹自己，笑說：「但還是很常被罵，因為我喜歡帶頭作亂，會號召大家玩一些遊戲，玩剪刀石頭步。」至於感情狀態，他說：「一言難盡。」被懷疑有對象，他立即解釋：「就是用一言就可以道盡，沒有（對象），單身狗，跟Amo一樣。」

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