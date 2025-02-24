安芝儇來台力挺TEAM TAIWAN 祝福：不要放棄

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊員安芝儇特別飛來台灣替TEAM TAIWAN加油。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊昨（23）惜敗尼加拉瓜，接下來將於25日晚間再度對戰西班牙，爭取第二張晉級門票。韓籍啦啦隊成員安芝儇今（24）於社群平台發文，表示自己是特別飛來台灣替大家加油的，並鼓勵「希望你們可以不要放棄」。

安芝儇在球場邊聲嘶力竭地替球員們加油。（翻攝自IG）

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安芝儇在社群上發文「我是特別飛來台灣為你們加油的 所以希望你們可以不要放棄」由於安芝儇現在是台鋼雄鷹Wing Stars一員，她更俏皮在文末說「特別是我們台鋼雄鷹的選手我會一直為你們加油」。

安芝儇關心台灣隊賽事特別飛來台灣加油打氣。（翻攝自IG）

安芝儇在Threads上也發了同樣的加油文章。（翻攝自Threads）

本屆經典賽資格賽台鋼雄鷹隊有6名球員進入台灣隊，分別為投手陳宇宏、黃群、伍祐城，野手陳文杰、曾子祐、王博玄。

安芝儇鼓勵台灣隊「希望你們可以不要放棄」。（翻攝自IG）