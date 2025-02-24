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娛樂 亞洲

鹿晗爆掰了關曉彤！疑「深夜買醉」 情緒失控大吼全被拍

鹿晗（右）與關曉彤（左）爆分手。（翻攝自微博）鹿晗（右）與關曉彤（左）爆分手。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人氣男星鹿晗2017年認愛小7歲女星關曉彤，兩人交往近8年，不時會在社群高調放閃，不過近來卻傳出分手消息，昨（23日）鹿晗更被拍到深夜買醉的畫面，影片掀起瘋傳。

鹿晗疑深夜買醉，好友前輩鄧超在一旁安慰。（翻攝自微博）鹿晗疑深夜買醉，好友前輩鄧超在一旁安慰。（翻攝自微博）

畫面中可見，鹿晗與一群好友深夜聚餐，演藝圈好友鄧超也陪伴在一旁，而他似乎酒醉情緒激動，一度伸手高聲指責同桌友人，鄧超即時按住摟肩安慰。聚餐結束後，兩人先後離開餐廳，鹿晗搖搖晃晃低頭走上車，看起來喝了不少，由助理護送回家，隨後鄧超才走出餐廳離開。

鹿晗走路不穩似乎喝了不少。（翻攝自微博）鹿晗走路不穩似乎喝了不少。（翻攝自微博）

事實上，近來多位中國網紅陸續出面爆料，指出鹿晗、關曉彤發生嚴重爭吵而冷戰，疑似已經分手，更有人整理出「分手證據」，包括關曉彤生日不見男方陪伴，雙方去年10月都在歐洲卻0交集，以及鹿晗11月出席音樂節，關曉彤卻沒有前往支持等線索，不過兩人均未對此做出回應，真實性還有待雙方證實。

☆飲酒過量，有害健康☆

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