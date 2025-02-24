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娛樂 電影

美國演員工會獎》珍芳達退休又復出！87歲獲終身成就獎：我還能拍動作片

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第31屆美國演員工會獎（SAG）將終身成就獎頒給傳奇女星珍芳達（Jane Fonda），87歲的她發表得獎感言告訴大家，就算大器晚成也沒關係，但不要錯過花開的時刻。

珍芳達一上台就獲得如雷掌聲，她笑稱自己的職業生涯很奇怪，因為完全沒有策略性，「我退休了15年，然後在65歲復出，這並不常見。我在80幾歲時拍了人生中最成功的電影之一，然後在90幾歲或許還能在動作片裡親自上陣。」

珍芳達發表得獎感言。（路透）珍芳達發表得獎感言。（路透）

珍芳達稱自己就是那朵晚熟的花，但此時此刻就是花開時，她表達對演戲的熱愛，「我們透過演戲打開人們的心扉，帶來新想法、帶領他們超越對世界的理解，且在困難的時刻為他們帶來笑聲，就像現在。」

她也有感而發，稱演員不僅僅只是「形狀」，而是「創造同理心」，去觸碰到人們的靈魂，珍芳達舉例雖然很討厭自己的角色，但還是必須理解且同情所扮演的人物，「就像賽巴斯汀史坦在《狂人法則》一樣。」此話一出獲得台下掌聲。

因為賽巴斯汀史坦在片中的角色，正是現任美國總統川普。珍芳達雖未指名道姓，不過她接著說：「不要搞錯了！同理心不是軟弱（weak）或者覺醒（woke）的表現，Woke只是意味著你在乎別人。」這一席話在網路上掀起熱烈討論。

外媒報導，所謂的Woke（覺醒文化）一詞起源於美國黑人社會運動，後來除了種族議題之外，在性別歧視、社會不公義等議題上都能使用，不過Woke一詞評價兩極，也不時成為政黨的攻防焦點。

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