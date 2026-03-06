台日戰轉播席渡邊謙、二宮和也同框 甜茶也被拍到

金像獎影帝渡邊謙受日本Netflix邀請現身轉播席。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽6日台日大戰，日本Netflix轉播席祭出超豪華陣容，包括影帝、國民偶像和棒球界首屈一指的代表同聚一堂，網友忍不住大呼：太厲害了。

大會宣傳大使、金像獎影帝渡邊謙（左2）及特別應援團的男星二宮和也（左）現身台日大戰。（翻攝自YouTube）

C組預賽由日本代表隊與Team Taiwan展開對決，不僅場上激戰，日本的轉播席更成為焦點。率先為「Japan武士」加油的是大會宣傳大使、金像獎影帝渡邊謙；坐在一旁的則是同樣擔任特別應援團的男星二宮和也，另外還有巨人隊前總教練原辰德，以及上一球季正式退役的中田翔。以「一本足打法」（金雞獨立式打擊法）享譽國際的「世界全壘打王」，現任日本職棒福岡軟銀鷹隊球團王貞治也現身球場。

「甜茶」提摩西查勒梅（中）現身觀眾席。（翻攝自YouTube）



不僅如此，鏡頭還拍到「甜茶」提摩西查勒梅（Timothée Chalamet）與拉丁饒舌天王壞痞兔（Bad Bunny）雙雙現身觀眾席，讓觀眾球賽看得爽，連場邊花絮都星光熠熠。

