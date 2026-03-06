自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台日戰轉播席渡邊謙、二宮和也同框 甜茶也被拍到

金像獎影帝渡邊謙受日本Netflix邀請現身轉播席。（翻攝自IG）金像獎影帝渡邊謙受日本Netflix邀請現身轉播席。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽6日台日大戰，日本Netflix轉播席祭出超豪華陣容，包括影帝、國民偶像和棒球界首屈一指的代表同聚一堂，網友忍不住大呼：太厲害了。

大會宣傳大使、金像獎影帝渡邊謙（左2）及特別應援團的男星二宮和也（左）現身台日大戰。（翻攝自YouTube）大會宣傳大使、金像獎影帝渡邊謙（左2）及特別應援團的男星二宮和也（左）現身台日大戰。（翻攝自YouTube）

C組預賽由日本代表隊與Team Taiwan展開對決，不僅場上激戰，日本的轉播席更成為焦點。率先為「Japan武士」加油的是大會宣傳大使、金像獎影帝渡邊謙；坐在一旁的則是同樣擔任特別應援團的男星二宮和也，另外還有巨人隊前總教練原辰德，以及上一球季正式退役的中田翔。以「一本足打法」（金雞獨立式打擊法）享譽國際的「世界全壘打王」，現任日本職棒福岡軟銀鷹隊球團王貞治也現身球場。

台日戰轉播席渡邊謙、二宮和也同框 甜茶也被拍到「甜茶」提摩西查勒梅（中）現身觀眾席。（翻攝自YouTube）

不僅如此，鏡頭還拍到「甜茶」提摩西查勒梅（Timothée Chalamet）與拉丁饒舌天王壞痞兔（Bad Bunny）雙雙現身觀眾席，讓觀眾球賽看得爽，連場邊花絮都星光熠熠。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中