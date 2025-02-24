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娛樂 電影

美國演員工會獎》黛咪摩兒抱走影后！甜茶踢走《粗獷派》波帝封最佳男主角

〔記者鍾志均／綜合報導〕第31屆美國演員工會獎（SAG Awards）今（24日）早頒獎，該獎被視為奧斯卡重要風向球，最終由黛咪摩兒以《懼裂》強勢封后，至於影帝方面，由「甜茶」提摩西夏勒梅以《巴布狄倫：搖滾詩人》擊敗強敵《粗獷派建築師》安德烈波帝，成為一大驚喜。

黛咪摩兒強勢奪下美國演員工會獎后座。（翻攝自SAG Awards X）黛咪摩兒強勢奪下美國演員工會獎后座。（翻攝自SAG Awards X）

原先《艾諾拉》女主角麥琪麥迪遜拿下「英國電影學院獎」、「美國獨立精神獎」影后，一度「威脅」黛咪摩兒搶后希望，不料最終，麥琪錯失美國演員工會獎最佳女主角，令黛咪摩兒拿下奧斯卡小金人的希望攀升。

至於29歲的提摩西夏勒梅榮登美國演員工會獎最年輕影帝，他說：「我知道這樣說可能有點不尋常，但我想成為最偉大的人之一」坦言了解這行業充滿主觀，但仍想追求卓越，拿獎擁有更多動力前進。

甜茶以《巴布狄倫：搖滾詩人》稱帝。（翻攝自SAG Awards X）甜茶以《巴布狄倫：搖滾詩人》稱帝。（翻攝自SAG Awards X）

男女配角幾乎大局已定，由《跳痛之旅》基倫考克金、 《璀璨女人夢》柔伊莎達娜獲頒，電影最佳整體演出由《秘密會議》奪下，打敗近期升勢攀升的《艾諾拉》。

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