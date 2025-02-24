敖犬辣妻曾罹憂鬱症「暴瘦剩36公斤」 曝老公默默守護：有你我很幸運

敖犬和發發去年10月登記結婚。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星敖犬去年10月娶回小10歲的空姐女友發發，婚後兩人甜蜜，不時會在社群分享夫妻日常。發發昨（23日）於IG上傳一支短片，內容透露她曾罹患憂鬱症，還一度瘦到剩36.6公斤，但敖犬始終不離不棄，陪伴她度過難關，讓全網大讚敖犬是好男人。

發發曾因憂鬱症陷低潮。（翻攝自IG）

發發在IG發文透露，最近整理東西時，找出一疊厚厚的藥袋，回想起過去失眠加憂鬱的日子，表示在認識敖犬初期，正值人生低潮，「因為失眠和憂鬱暴瘦，我變得敏感、易怒，免疫系統也出了問題，好幾次半夜醒來痛哭」，體重也一度掉到只剩下36.6公斤，讓她擔憂「會不會死掉」。

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發發透露敖犬不離不棄陪伴。（翻攝自IG）

發發坦言這段日子很難受，但慶幸有敖犬陪伴，「他不會說什麼很厲害的大道理，但他會很實際的用行動支持我」，發發和老公討論過後決定離職休養，老公也經常查各種治療失眠的方法，並陪她一起嘗試，還怕愛犬吵到發發睡覺，在客廳睡了好一陣子，「在睡前他都會用透氣膠帶幫我黏好耳朵，再自己走去客廳睡，那段時間真的是辛苦他了」。

如今，發發已經恢復健康狀態，回過頭來看，仍對這一切心存感激，「尤其謝謝全世界最好的隊友，有你在身邊的我很幸運。」而敖犬也在留言中放閃回應，「老婆，希望妳不會再暴瘦失眠，永遠都健康開心！但重點是妳怎麼越來越會剪影片了？」

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