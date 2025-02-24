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娛樂 最新消息

張家輝攬牢牢！ 60歲港星關詠荷凍齡不見歲月痕跡

日前有香港民眾分享在某商場遇見關詠荷，當天關詠荷頭戴潮帽，身穿一件白色T恤，揹起米白色長形手袋，打扮既年輕又有活力。（香港星島日報）日前有香港民眾分享在某商場遇見關詠荷，當天關詠荷頭戴潮帽，身穿一件白色T恤，揹起米白色長形手袋，打扮既年輕又有活力。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕60歲港星張家輝與同齡女星關詠荷1992年結識於香港亞視，拍攝《龍在江湖（李小龍傳）》時，張家輝對關詠荷一見鍾情，苦追女方半年開始交往，2人在2003年結婚，婚後育有1女，是圈內知名恩愛夫妻。

港媒報導，女兒張童2006年出生後，關詠荷呈現半退休，至今有逾10年沒拍攝影視作品，也極少出席公開活動，只曾在廣告中出現，行事相當低調。

2人在1992年於亞視認識，拍攝《龍在江湖》張家輝對關詠荷一見鍾情，苦追女方半年。（香港星島日報）2人在1992年於亞視認識，拍攝《龍在江湖》張家輝對關詠荷一見鍾情，苦追女方半年。（香港星島日報）

日前有網友曬出一段在南丫島巧遇張家輝與關詠荷影片及合照，2人互動甜蜜，素顏的關詠荷更大方與粉絲合照，凍齡美貌保養得宜。

1993年關詠荷簽約TVB獲力捧，成為當時TVB當家花旦之一，1997年更成為首屆視后。（香港星島日報）1993年關詠荷簽約TVB獲力捧，成為當時TVB當家花旦之一，1997年更成為首屆視后。（香港星島日報）

網友開心說：「關詠荷親切與我交談，合照時更將頭放在老公張家輝肩上，十分小鳥依人。」完全沒有架子，讓粉絲留下深刻印象。

 

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