晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《史蒂芬金之猴子》嚇出北美新片冠軍！恐懼大師金三角帶來狂歡觀影樂趣

〔記者許世穎／綜合報導〕集結「恐懼大師金三角」史蒂芬金原作、《厲陰宅》溫子仁監製、《長腿》奧茲古柏金斯編導的新片《史蒂芬金之猴子》上週末（2月21至23日）在北美開出1420萬美金（約台幣4.65億元）的亮眼成績，勇奪上映新片冠軍，同時也是週末票房第2名。

本該是可愛的發條猴子玩具，在《史蒂芬金之猴子》只要發條聲響起，就會引發死亡的殺人詛咒。（采昌提供）本該是可愛的發條猴子玩具，在《史蒂芬金之猴子》只要發條聲響起，就會引發死亡的殺人詛咒。（采昌提供）

《史蒂芬金之猴子》改編自史蒂芬金1980年代的短篇小說，故事圍繞一個詛咒玩具猴子，讓接觸它的人接連遭遇恐怖離奇的死亡，就連史蒂芬金本人大讚這部電影「瘋狂至極」。

北美發行該片的Neon首席發行官伊莉莎費德洛夫（Elissa Federoff）表示：「奧茲古柏金斯、溫子仁與史蒂芬金聯手打造了一場震撼的驚悚體驗，顛覆了傳統恐怖類型，並為全美觀眾帶來一場狂歡的觀影樂趣。」這也是Neon繼《長腿》後再度與導演奧茲古合作，創下Neon史上第2高的開片成績，僅次於《長腿》。《史蒂芬金之猴子》將於2月27日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中