《史蒂芬金之猴子》嚇出北美新片冠軍！恐懼大師金三角帶來狂歡觀影樂趣

〔記者許世穎／綜合報導〕集結「恐懼大師金三角」史蒂芬金原作、《厲陰宅》溫子仁監製、《長腿》奧茲古柏金斯編導的新片《史蒂芬金之猴子》上週末（2月21至23日）在北美開出1420萬美金（約台幣4.65億元）的亮眼成績，勇奪上映新片冠軍，同時也是週末票房第2名。

本該是可愛的發條猴子玩具，在《史蒂芬金之猴子》只要發條聲響起，就會引發死亡的殺人詛咒。（采昌提供）

《史蒂芬金之猴子》改編自史蒂芬金1980年代的短篇小說，故事圍繞一個詛咒玩具猴子，讓接觸它的人接連遭遇恐怖離奇的死亡，就連史蒂芬金本人大讚這部電影「瘋狂至極」。

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北美發行該片的Neon首席發行官伊莉莎費德洛夫（Elissa Federoff）表示：「奧茲古柏金斯、溫子仁與史蒂芬金聯手打造了一場震撼的驚悚體驗，顛覆了傳統恐怖類型，並為全美觀眾帶來一場狂歡的觀影樂趣。」這也是Neon繼《長腿》後再度與導演奧茲古合作，創下Neon史上第2高的開片成績，僅次於《長腿》。《史蒂芬金之猴子》將於2月27日在台上映。

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