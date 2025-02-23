小優造謠風波越燒越烈！律師李怡貞：封鎖加上拒看就對了

小優因亂爆料被吳宗憲解約，事後自拍聲淚俱下的模樣。（組合照，翻攝自臉書）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藝人宋羽葤近日指控，小優造謠她與綜藝天王胡瓜鬧緋聞，並公布兩人電話錄音，怒指小優不承認爆料還頻頻情緒勒索。對此，常在網路評論時事的律師李怡貞分享看法，直言「這種爛咖真的就是不要理她讓她邊緣化自己玩自己，封鎖加上拒看就對了」。

李怡貞在臉書表示，她之前也被造謠有前科，但因當事人有跟她誠摯的道歉，所以才沒有提告求償，「只是我後來心得發現，有一種爛咖在社會上就是混不下去，沒有任何實力，就只能靠嘴胡縐亂叫，帶動流量來哄抬自己，但總是有搞不清楚狀況的會被騙」。她直言，「這種爛咖真的就是不要理她讓她邊緣化自己玩自己，封鎖加上拒看就對了」。

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李怡貞說，任何看熱鬧的心態都是在助長這種惡行而且也給對方帶流量，「言語能殺死人，而有些人為了利益根本沒在管他人死活，反過來你真的也不用在意這種螻蟻都不如的咖自嗨到什麼程度。」

她也預測，「小優真的看要不要改名成巨爛再演藝圈重新出發吧，這種人不會退出演藝圈的，大概沒多久就又在小红書看到動態投奔過去撈了」。

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