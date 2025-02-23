孟耿如吐心聲「找回生活節奏」 親揭2025年規劃：跟靈魂家人一起

孟耿如（左）受黃子佼性醜聞牽連，去年一度關閉社群。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕孟耿如受老公黃子佼性醜聞牽連，去年一度關閉所有社群平台，直到去年底才重啟，她近來接連分享畫作，今（23日）罕見談起近況，透露重新找回創作的時間、靈感及節奏，也開始學習想學的東西。

孟耿如貼出蠟筆畫作分享心情。（翻攝自IG）

孟耿如在Instagram貼出蠟筆畫作，不少人猜測是與孩子的共同作，她在文中提到，「今年開始除了重新找回創作的時間與靈感外，也分配了時間固定學習自己想學的東西。這個月已經開始跟自己的靈魂家人們分享自己設定的小主題，並帶著大家冥想和直覺式創作。」

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孟耿如透露，今天是第二次的藝術療癒共學會，她強調自己不是老師，而是一位分享者，「看著同學的反饋，我覺得能夠帶著大家一起做一些沉靜心靈的事真好。」她分享2025的期許與規劃，「有輸入也有輸出，有特別的目的，就是想找回生活的節奏，期待228七星連珠的日子，跟著靈魂家人們一起靜坐，在紛亂的世界裡可以找回自己一塊平靜穩定的小角落。」

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