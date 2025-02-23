青峰又唱不下去了！嘆「人生大起大落」 團員驚爆救護車送醫

蘇打綠小巨蛋第二場，獻唱許多經典歌曲。（緒風提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蘇打綠今（23日）晚繼續在小巨蛋舉辦「二十年一刻」演唱會，團員在台上分享各自生活軼事時，主唱青峰一度笑到沒法好好把歌唱完，他幽默說：「人生大起大落、無常，昨天哭到唱不下去，今天笑到唱不下去！」

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演唱會以《日光》開場，另要演唱《你被寫在我的歌裡》時，青峰對馨儀說：「妳應該很緊張，沒想到會在原唱面前唱吧。」提前爆料曾和他合唱這首歌的Ella今晚也來小巨蛋看演出，另有傳言，不只Ella，包括田馥甄、Selina也來了，S.H.E為了蘇打綠再次合體。

蘇打綠再登小巨蛋，團員分享生活趣事。（緒風提供）

看到馨儀唱得不錯，青峰說：「感覺不緊張啊！」馨儀則說：「我覺得好緊張，手都在發抖。」青峰看到馨儀說話時手摸著胸口，開玩笑說：「為什麼摸美胸？妳最近欠摸。」馨儀則笑說：「欠她（指Ella）摸。」因為Ella常會開玩笑舉止比較誇張，馨儀說：「去年一起工作，她收斂超多。」

另外阿龔也透露身體出狀況小祕密，提到：「沒有好好作息和正常睡眠，某個歲數就會有『蛋蛋』的哀傷。」馨儀補充阿龔狀況，「前年他發高燒，被救護車送去醫院。」阿龔說：「就是身體發炎，發燒嚴重。」當時還導致他音樂祭缺席。據悉阿龔說的「蛋蛋的哀傷」，應是指睪丸發炎。

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