晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

青峰又唱不下去了！嘆「人生大起大落」 團員驚爆救護車送醫

蘇打綠小巨蛋第二場，獻唱許多經典歌曲。（緒風提供）蘇打綠小巨蛋第二場，獻唱許多經典歌曲。（緒風提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蘇打綠今（23日）晚繼續在小巨蛋舉辦「二十年一刻」演唱會，團員在台上分享各自生活軼事時，主唱青峰一度笑到沒法好好把歌唱完，他幽默說：「人生大起大落、無常，昨天哭到唱不下去，今天笑到唱不下去！」

相關新聞：58歲林憶蓮回來了！斷開小11歲男友「歸零」 驚人現況曝光

演唱會以《日光》開場，另要演唱《你被寫在我的歌裡》時，青峰對馨儀說：「妳應該很緊張，沒想到會在原唱面前唱吧。」提前爆料曾和他合唱這首歌的Ella今晚也來小巨蛋看演出，另有傳言，不只Ella，包括田馥甄、Selina也來了，S.H.E為了蘇打綠再次合體。

蘇打綠再登小巨蛋，團員分享生活趣事。（緒風提供）蘇打綠再登小巨蛋，團員分享生活趣事。（緒風提供）

看到馨儀唱得不錯，青峰說：「感覺不緊張啊！」馨儀則說：「我覺得好緊張，手都在發抖。」青峰看到馨儀說話時手摸著胸口，開玩笑說：「為什麼摸美胸？妳最近欠摸。」馨儀則笑說：「欠她（指Ella）摸。」因為Ella常會開玩笑舉止比較誇張，馨儀說：「去年一起工作，她收斂超多。」

另外阿龔也透露身體出狀況小祕密，提到：「沒有好好作息和正常睡眠，某個歲數就會有『蛋蛋』的哀傷。」馨儀補充阿龔狀況，「前年他發高燒，被救護車送去醫院。」阿龔說：「就是身體發炎，發燒嚴重。」當時還導致他音樂祭缺席。據悉阿龔說的「蛋蛋的哀傷」，應是指睪丸發炎。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中