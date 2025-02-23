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娛樂 最新消息

要不要去薇閣？嫩妹14歲時險落孫生魔爪 「超噁手段」曝光

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前人氣偶像「AKB48 Team TP」成員高硯晨（晨晨）、網紅翎聲響起、張漓、莓米、豆斗、Baiyun白云、結餘不是魚等人，出席「TTR女神特賣會」活動，有感近日孫生爆出性騷事件，出席活動的眾女神們也分享自我保護的經驗，女生遇騷擾要勇敢拒絕。

翎聲響起（右）自爆曾被孫生騷擾。（TTR女神特賣會提供）翎聲響起（右）自爆曾被孫生騷擾。（TTR女神特賣會提供）

談起孫生捲入AB女性騷事件時，網紅「翎聲響起」表示自己14歲時也曾經差點被該網紅騙到汽車旅館，她回憶當時是受到對方不斷以合拍攝影片為由提出邀約，最後是約定好抵達拍攝現場時，現場沒有其他工作人員在場，讓她覺得非常奇怪，對方不停稱說其他人等等就到，順勢提出「我們先約會或是要不要去薇閣」、讓雙方到達天堂的地方等要求，「幸好我最後以爸媽在找我了，才成功脫身。」

YouTuber張漓也說有碰過網友提出要包養，也有廠商以洽談代言名義，私下提出伴遊要求，「也遇過開價40萬元想要我陪他出遊等事件，我當然是不會被誘惑，要勇敢拒絕。」

孫生近日爆出性騷事件，風波不斷。（翻攝自臉書）孫生近日爆出性騷事件，風波不斷。（翻攝自臉書）

藝人高硯晨說，妹妹翎聲響起曾經被一個大概20歲的男生騙到樓梯間，說要替她梳頭髮，最後也是自己機警把妹妹拉走；自己則是在大眾運輸工具上被陌生人騷擾，最後也是找適當理由趁安全時盡快逃離現場，她強調女生真的要懂得保護自己，遇到危險時要保持冷靜。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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