宋慧喬朝聖美聲團體演唱會 身旁男子竟是他

宋慧喬以《黑暗榮耀》奪下百想藝術大獎戲后。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國知名女星宋慧喬近年憑《黑暗榮耀》奪下百想藝術大獎戲后，近日忙著拍攝新戲的她，竟然悄悄出現在韓國美聲團體Davichi演唱會，而且身旁坐著一位身材瘦高的男子，演唱會上宋慧喬頻頻低頭，仍被捕捉到身影。

宋慧喬（右，紅圈處）去看演唱會，身旁坐著「國民MC」劉在錫。（翻攝自X）

Davichi近日在韓國首爾舉辦演唱會，吸引大批歌迷，宋慧喬也悄悄出現在人群中，而且不斷頻頻低頭，但因為她身邊坐著的是韓國「國民MC」劉在錫，想低調也很難。

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韓國美聲團體Davichi在韓國首爾舉辦演唱會。（翻攝自IG）

演唱會進行到一半的時候，台上介紹演藝圈嘉賓來捧場於是大聲說出劉在錫在台下，大螢幕也出現劉在錫的畫面，他身旁的女子不斷低頭，但還是被發現正是大美女宋慧喬，簡直是意外驚喜。

演唱會結束之後，宋慧喬也到後台打招呼，當日宋慧喬川著一身黑，頭上也戴了頂鴨舌帽，圍巾也拉得高高的，打完招呼之後宋慧喬即匆匆離去。

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