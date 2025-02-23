百萬網紅點名綜藝天后白冰冰 YT頻道「這裡」很差

百萬網紅Cheap（中）點評白冰冰（左）、胡瓜經營的YouTube頻道。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕綜藝大哥「瓜哥」胡瓜與綜藝天后白冰冰紛紛進駐YouTube，兩人紛紛開設YouTube頻道。百萬網紅Cheap今（23）日卻在社群平台發文，認為雖然兩位綜藝界的大咖都開設YouTube頻道，但是效果卻是天差地別，Cheap還特別點名白冰冰，認為她的影片畫質比行車紀錄器還差。

Cheap認為胡瓜的頻道「下面一位」成功是必然的。（翻攝自YouTube）

Cheap認為瓜哥的YT頻道「下面一位」之所以成功主要有三點原因：1.本身就是實力派主持人、2.有錢也願意燒錢，養專業的YT團隊、3.有人脈，藝人願意上他的YT。Cheap認為瓜哥的頻道「下面一位」一年就有30萬訂閱，流量表現亦佳，這種成功方式很難複製。

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Cheap認為：「瓜哥那年代的藝人，秀場出身，還樣經過偉大的新聞局矯正字音，口條、反應超好，不像現在有些YTer（youtuber），一句話要剪五次= =？一出來當然屌打大家」。不過Cheap也點出瓜哥頻道的缺點，就是製作成本太高。根據胡瓜本人表示他拍攝YouTube影片一集成本40至50萬，「我想瓜哥你成本太高了，還是說這50萬，包含你的主持費，瓜哥那種規格給一般的YTer拍，五萬內就可以解決，10萬以YT來說，就算找超高規則（格）製作了」。

白冰冰（右2）的YouTube頻道被Cheap批評到爆。（翻攝自YouTube）

有成功就有失敗，Cheap分析「瓜哥有找YT團隊，企劃剪接也都不錯，類似之前的羅時豐，成功是必然的，很多通告藝人看YT好賺也來開頻道，但大多都失敗退場，畢竟瓜哥、邰哥、大牛的經驗不好複製」。話鋒一轉，Cheap以白冰冰為例，白冰冰說被胡瓜影響所以也開始經營YouTube頻道，其實兩人條件相當，但以目前上船的兩集影片，Cheap並不看好「我能說99%會失敗」。

Cheap指出，白冰冰YouTube頻道最新兩集就是帶著子弟兵開箱宜蘭民宿，據說兩集就花費百萬元，「我說YT初期要投入成本，但不是有錢就可以亂花欸」另外，Cheap也認為白冰冰頻道的內容還有進步空間，最致命的一集是明明帶了攝影團隊，但是畫質720P，「比我大學用iPhone4拍的畫質還不如，剪接也是很慘，講真的，你隨便到大學訪問路人，還是唱日本演歌，都比這好看，不要再拍了，浪費錢」。

最後，Cheap建議白冰冰趕緊找專業的YT團隊，不然退場只是早晚而已。

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