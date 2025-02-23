ROSÉ傳退出韓國著作權協會 睽違22年的大咖解除委託

ROSÉ（左）合作火星人布魯諾的歌曲《APT.》近來成為熱門洗腦神曲。（本報資料照，華納音樂國際部提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女子天團「BLACKPINK」主唱ROSÉ和火星人布魯諾（Bruno Mars）合唱的〈APT〉全球走紅，成為新一代洗腦神曲。日前卻傳出ROSÉ退出韓國音樂著作權協會，這也是睽違22年又有大咖歌手解除委託合約，引發K-POP音樂圈震撼。

ROSÉ在韓國音樂著作權協會登記的創作曲有5首。（翻攝自IG）

ROSÉ在個人合約到期之後，跳槽製作人Teddy成立的「The Black Label」，更牽手美國大西洋唱片（Atlantic Records）進軍國際。以韓國為主要地活動的歌手，一般都會委託韓國音樂著作權協會管理版權，目前有5萬名創作者為該協會成員。ROSÉ在韓國音樂著作權協會登記的創作曲有〈GONE〉、〈ON THE GROUND〉、〈YEAH YEAH YEAH〉、〈THE GIRLS〉、〈APT.〉5首歌，但去年10月31日申請解除信託，上月31日終止合約。

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ROSÉ與韓國音樂著作權協會去年10月31日申請解除信託，上月31日終止合約。（翻攝自IG）

根據韓媒報導，同一首歌委託2個以上的協會管理，是不可能的事情，且目前ROSÉ發展重心在國際，她合作的美國大西洋唱片的合作單位為美國音樂著作權協會，會員數超過95萬名，因此對ROSÉ來說退出韓國音樂著作權協會轉加入美國音樂著作權協會，相當於轉往更大的舞台。且BLACKPINK日前宣布2025年合體世界巡演，首站就是韓國高陽市，並非外界傳言要退出K-POP音樂圈。

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