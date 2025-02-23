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娛樂 最新消息

《願望》江國賓坐牢遭獄友凌遲 送醫急救被判患不治之症崩潰

〔記者李紹綾／台北報導〕江國賓在三立八點檔《願望》詮釋反派，讓人恨得癢癢，角色「高世賢」自首坐牢，在監獄遭獄友霸凌。他坦言演出期間，歷經不少「報應」戲碼，像是被困在高吊的流動廁所、奶油噴滿身等，這品角色進監獄，還要演出被獄友群毆、被搶食物等情節，讓他直呼：「這類戲碼比單獨的報應戲更難演，尤其是群戲難以控制，體力和精神耗費甚鉅。」

江國賓（左）在《願望》有下跪戲。（三立提供）江國賓（左）在《願望》有下跪戲。（三立提供）

對於角色「高世賢」入監遭受獄友聯手攻擊，江國賓笑說：「這反而還比大報應戲難演。」他有「反派專門戶」稱號，所以深知角色下場一定會被寫得很慘，不外乎被群毆、看守所吃東西被打翻、酒淋頭、食物塞嘴等，打趣說：「被打是最基本的啦！每天拍看守所戲我都可以被凌遲，要有很好的體力與精神，因為最近花樣太多，我都在看我每天怎樣度過難關，這真的要比一個人的報應戲拍起來累很多，因為越是人多的戲越容易不受控。」

江國賓（左）在《願望》遭飾演「太陰娘娘助理」的安伯政（右）掐脖。（三立提供）江國賓（左）在《願望》遭飾演「太陰娘娘助理」的安伯政（右）掐脖。（三立提供）

近期的劇情中，江國賓原本只是因為高血壓送醫急救，卻被醫生宣判患帕金森氏症與憂鬱症而情緒崩潰，當場痛哭流涕。江國賓打趣說，若現實中這樣生活根本無法承受。

不少觀眾期待江國賓劇中出獄後遇上「太陰娘娘」嚴長憲及「太陰娘娘助理」安白政這對反串仙姑組合，兩人誇張造型及誇張表演很像澎恰恰的鐵獅玉玲瓏，讓同劇演員林則希拍戲時忍笑不易。

江國賓（左）在《願望》遇上「太陰娘娘」嚴長憲（右起）及其助理安伯政。（三立提供）江國賓（左）在《願望》遇上「太陰娘娘」嚴長憲（右起）及其助理安伯政。（三立提供）

江國賓笑稱，自己能反串女角，自豪說：「娘味看眼神，要很撫媚。」他覺得角色被仙姑惡整，是為了讓觀眾解氣，「因為高世賢這角色實在太壞，讓觀眾爽一下開心一下啦！」

江國賓（左）在《願望》遇上「太陰娘娘」嚴長憲（右起）及其助理安伯政。（三立提供）江國賓（左）在《願望》遇上「太陰娘娘」嚴長憲（右起）及其助理安伯政。（三立提供）

有場戲太陰娘娘要打江國賓，但找不到道具就拿竹子打，由於沒照原彩排招式演出，結果打到江國賓額頭，雖然很痛，但他還是要演出被打昏的畫面，拍完嚇得演太陰娘娘的演員嚴長憲一直道歉，江國賓只能苦笑說：「拍戲有的時候真的很難控制。」

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