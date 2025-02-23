曾期待嫁給孫生！多芬「一舉動」狠心斷開 鬆口下一步

孫生（右）日前發文向女友多芬（中）、社會大眾道歉。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫生近日因性騷挨告，過去反骨男孩疑「潛規則」拍片的傳聞也甚囂塵上，孫生日前發文向女友多芬、社會大眾道歉，不過日前已有眼尖網友發現其實多芬已經退追孫生IG，不過孫生則是仍然追蹤著多芬，2人關係明顯已生變。

孫生前陣子才公開與多芬交往，多芬甚至有想嫁給孫生的念頭，怎料男方沒多久就爆出一連串醜聞，讓多芬幾乎心死，先是發出動態說無奈說出心聲：「到底還有多少隱瞞？對不起這一切。」之後上傳了自己一張低胸美照，配文僅短短二字「學習」。

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之後就有網友發現多芬已退追孫生，引發外界好奇她是否已決心斷開對方，畢竟孫生這陣子突淪眾矢之的，多芬心情肯定複雜。而多芬昨也在社群上寫下：「最近想做作品了，或是拍一些形象照。」似乎已收拾好心情，想靠工作重新振作且療傷。

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