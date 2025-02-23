徐乃麟半夜對老婆揮拳 ICU醫師陳志金：他不是故意

徐乃麟在節目上透露睡夢中會揮拳打老婆，左為嚴立婷。（資料照，東森綜合提供）

〔記者林南谷／台北報導〕65歲徐乃麟主持《醫師好辣》探討夫妻生活私密煩惱，節目中，徐乃麟突自爆：「我老婆說我半夜睡到一半，突然對她揮拳！」對此，ICU醫師陳志金在臉書發表說：「他一定不是故意的！有些人是真的是會在睡夢中打人！這個疾病叫作『快速動眼期睡眠行為障礙RBD』。」

對於診斷和治療這樣的病人，陳至金列出以下幾個重點：

1.RBD的病人經常是自己揮動造成傷害或從床上跌下來。因此，睡眠環境的安全很重要！ 我會建議病人睡在有床墊的地板或在床邊增加軟墊。床邊的所有危險物品（玻璃、瓶罐等等）都要移除、不要睡在窗邊、或玻璃門（牆）邊，最好一旁也不要睡人（一人睡一張床）。水泥牆上應該也要鋪上軟墊（之前有遇到病人一拳揮到牆壁造成骨折的）。

2.病人需要在醫院睡一晚進行睡眠檢查。但是，如果不是每天都發作，也可能也無法檢查出來也沒關係。按照枕邊人的描述或錄影，也可以開始治療。

3.目前是有藥物可以減少發作的頻率。如果同時患有睡眠呼吸中止症，在使用陽壓呼吸器CPAP治療後，改善缺氧，有些病人的RBD也會改善。

4.因為RBD可能是其他神經科疾病，例如「路易體失智症」、帕金森氏症、或者腦瘤的早期症狀，因此需要轉介至神經科進行檢查和追蹤。

陳志金呼籲：「如果枕邊人在睡夢中揮拳打你，而你確定他不是裝睡故意的，那就要帶他去看睡眠專科醫師。」

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