晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

徐乃麟半夜對老婆揮拳 ICU醫師陳志金：他不是故意

徐乃麟在節目上透露睡夢中會揮拳打老婆，左為嚴立婷。（資料照，東森綜合提供）徐乃麟在節目上透露睡夢中會揮拳打老婆，左為嚴立婷。（資料照，東森綜合提供）

〔記者林南谷／台北報導〕65歲徐乃麟主持《醫師好辣》探討夫妻生活私密煩惱，節目中，徐乃麟突自爆：「我老婆說我半夜睡到一半，突然對她揮拳！」對此，ICU醫師陳志金在臉書發表說：「他一定不是故意的！有些人是真的是會在睡夢中打人！這個疾病叫作『快速動眼期睡眠行為障礙RBD』。」

陳志金分析，一般人在做夢時（「快速動眼期REM」），肌肉是處於暫時癱瘓的狀況，並不會把夢境的內容真的「演」出來，也就是說，做夢時刻，一般人的手腳是不會亂揮動的。
他說，患有RBD此病的人，會在睡眠的「快速動眼期REM」（俗稱做夢期），不自覺的揮動手腳（即把夢境實際上演出來），造成自傷或傷及枕邊人，「夢境的內容，經常就是和人吵架、打架、或著被追。」
對於診斷和治療這樣的病人，陳至金列出以下幾個重點：
1.RBD的病人經常是自己揮動造成傷害或從床上跌下來。因此，睡眠環境的安全很重要！
我會建議病人睡在有床墊的地板或在床邊增加軟墊。床邊的所有危險物品（玻璃、瓶罐等等）都要移除、不要睡在窗邊、或玻璃門（牆）邊，最好一旁也不要睡人（一人睡一張床）。水泥牆上應該也要鋪上軟墊（之前有遇到病人一拳揮到牆壁造成骨折的）。
2.病人需要在醫院睡一晚進行睡眠檢查。但是，如果不是每天都發作，也可能也無法檢查出來也沒關係。按照枕邊人的描述或錄影，也可以開始治療。
3.目前是有藥物可以減少發作的頻率。如果同時患有睡眠呼吸中止症，在使用陽壓呼吸器CPAP治療後，改善缺氧，有些病人的RBD也會改善。
4.因為RBD可能是其他神經科疾病，例如「路易體失智症」、帕金森氏症、或者腦瘤的早期症狀，因此需要轉介至神經科進行檢查和追蹤。
陳志金呼籲：「如果枕邊人在睡夢中揮拳打你，而你確定他不是裝睡故意的，那就要帶他去看睡眠專科醫師。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中