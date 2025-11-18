網瘋傳演藝圈大咖夫妻「已離婚」 當事人避而不談

號稱「模範甜蜜夫妻」的羅晉（左）與唐嫣，驚爆離婚消息。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾與男星邱澤有過一段情的中國女星唐嫣，因演出《何以笙簫默》、《繁花》等熱門劇在演藝圈站穩腳跟。唐嫣近期衰事連連，新戲《愛情沒有神話》原定在本月初上檔，沒想到卻無預警喊卡，近日又傳出她與羅晉已離婚，讓許多人感到訝異。

羅晉（左）和唐嫣因工作關係聚少離多，多次傳出分居。（翻攝自微博）

羅晉與唐嫣於2018年結婚，兩人育有1女，也是演藝圈當中感情很好的超甜夫妻檔。不過，近期微博上突然有人爆料，指娛樂圈內「一隊特別甜的中年夫妻其實已經離婚了」，引起網友熱億。而爆料內容當中有兩大關鍵詞「特別甜」、「中年夫妻」，讓很多人將矛頭鎖定羅晉、唐嫣。

請繼續往下閱讀...

羅晉與唐嫣婚後被視為「模範甜蜜夫妻」，近年雙方在網路上幾乎零互動，加上兩人長期因工作分隔兩地、聚少離多，因此多次傳出分居消息，兩人已離婚的消息傳出後，不少人直呼：「再也不相信愛情了」。

羅晉（左）跟唐嫣爆出離婚消息，但兩人並未出面回應。（翻攝自微博）

41歲的唐嫣和43歲的羅晉近期行程被網友整理出來，發現羅晉與住在上海的唐嫣聚少離多，所以傳出分居，羅晉也被爆料與女助理界線過於親密，對於此事羅晉工作室曾出面闢謠，不過兩人在網路上幾乎沒有互動，婚變傳聞從沒斷過，對於最新一波的傳言，目前兩人都未出面回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法