（直擊）TWICE抵高雄！小港機場千人暴動 子瑜獨自飛回來

TWICE來台。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄報導〕韓國天團TWICE明天（22日）起將在高雄世運主場館連唱兩天，今天7位成員現身高雄小港機場，現場擠滿破千名粉絲，從入境大廳到機場外停車場滿全是人。「台灣成員」子瑜因昨天在東京參加時尚活動，今天將在下午3點之後才會抵達機場。

TWICE的MINA。（記者李惠洲攝）

TWICE的MOMO帥氣登場，在人群中仍超級顯眼。（記者李惠洲攝）

TWICE粉絲等了10年，即將在明天舉行「THIS IS FOR」世界巡演高雄站，除了隻身來台的子瑜以及因病缺席的彩瑛之外，志效、娜璉、定延，MINA、SANA、MOMO及多賢今天下午2時許陸續抵達小港機場，粉絲舉起應援牌力挺，寫著「子瑜的姐姐們回家了」，歡迎TWICE來台。TWICE來台備受重視，現場媒體大陣仗來台，身邊保鑣、工作人員人數眾多，粉絲紛紛舉起手機拍攝。成員們雖然快步步出機場，不過仍盡可能與大家揮手打招呼。

TWICE機場現場人潮眾多。（記者李惠洲攝）

TWICE的MOMO、定延、SANA、多賢、MINA依序現身。（記者李惠洲攝）

TWICE抵達高雄小港機場。（記者李惠洲攝）

