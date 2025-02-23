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娛樂 最新消息

周子瑜約滿不續約 被傳計劃赴美留學自立門戶

子瑜日前曬出多張旅遊私照，生活愜意。子瑜日前曬出多張旅遊私照，生活愜意。

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團TWICE台籍成員周子瑜去年9月推出個人迷你專輯《aboutTZU》，正式以solo身分出道，隨著與經紀公司JYP Entertainment合約將到期，令外界非常關注她的新動向。

去年一甩過去被經紀公司邊緣化的子瑜，推出個人專輯後，代言一個接一個接不完，近日趁工作空檔前往美國旅遊的她，傳出此行另有目的，有可能是為了將來「自立門戶」探路？據了解，2022年子瑜與JYP續約只簽3年短約，今年即將迎來新的續約。

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兒子瑜不久前積極進修心理學碩士課程，經過1年多的努力線上學習，成功取得碩士學位，知情人士私下透露，傳她近期有意再前往美國進修，並有意成立屬於自己的公司，開啟全方位事業。

面對傳聞，子瑜方面並沒無多做回應，而是大曬日前在美國美照，包括穿著丹寧外套內搭白上衣一派輕鬆走在街頭，還有包緊緊戴著大墨鏡、紫色毛衣搭配白色毛帽，享受短暫旅遊自我放鬆。

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