重回十年前舊地！蘇打綠不藏了 「面對謊言」心境曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕蘇打綠《冬 未了（蘇打綠版）》將於2月18日數位、實體同步發行，這一天恰逢復刻計畫首張專輯的發行日，整整三年、十張專輯、一日不差終於走到最後一站，彷彿命運自有安排。〈下雨的夜晚（蘇打綠版）〉MV 也於前一個夜晚感動率先上線。

蘇打綠以挑戰最高錄音品質的態度，嚴陣以待復刻計畫的最後一塊拼圖。（蘇打綠有限公司提供）

蘇打綠坦言看完MV後百感交集，感慨這支影像作品就像是對整個復刻計畫的「告別情書」，阿龔也在拍攝當下數度淚崩，團員們重回柏林沿著回憶軌跡靜靜地放下花束，向過去的自己致意、道謝也道別，正式為這段復刻旅程畫下句點。

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蘇打綠《冬 未了（蘇打綠版）》將於2月18日數位、實體同步發行。（蘇打綠有限公司提供）

〈下雨的夜晚〉MV 一開場，蘇打綠踏進位於東柏林的 Nalepa Funkhaus 音樂廳，這裡曾是十年前他們與德國指揮 Bernd Ruf 及 GermanPops Orchestra 交響樂團現場錄製《冬 未了》的場地。一踏入熟悉的空間回憶瞬間湧現，與德國樂團分享零食、在某個角落埋首討論、團員們興奮試奏的畫面歷歷在目。

蘇打綠重回柏林與老友相聚。（蘇打綠有限公司提供）

青峰感嘆：「十年真的好久，真的沒想到這輩子會再來這裡！」馨儀則難以置信地說道：「沒想到我們還能把同樣的一群人找回來合作！」小威也不禁惆悵表示「有種人去樓空的感覺。」最後，團員們在曾齊聚演奏的廳內，輕輕放了張復刻專輯，為這段跨越十年的旅程留下紀念品。

蘇打綠與老友相聚。（蘇打綠有限公司提供）

這次 〈下雨的夜晚〉MV 迎來了兩位重量級嘉賓——指揮 Bernd Ruf 和 首席 Matthias，這兩位十年前便與蘇打綠並肩合作的音樂夥伴，如今再度現身，為 MV 增添更深的情感重量。「十年前，我和六位優秀的音樂家相識，沒想到如今我們能再次相遇。沒有比這更棒的事了。」 Bernd 說道，甚至忍不住再次驚訝：「我不敢相信他們之前真的休息了三年。」

蘇打綠重返柏林經典街場。（蘇打綠有限公司提供）

MV 中，團員們悄悄地將復刻專輯的最後一塊拼圖《冬 未了》送給唱片行老闆——這位角色正是由首席 Matthias 親自飾演。他的演出完全是即興發揮，沒有劇本，沒有設計，每個舉動都是最真切的感動流露。 當他接過專輯後自然脫口而出：「The memory is back.」這句話像一股暖流，交織過去與現在。

除了MV 中的驚喜演出，團員們也特地與 Bernd、Matthias 共進晚餐，敘舊十年前的合作時光，也分享這些年來彼此的人生變化。當兩人得知蘇打綠將於 4 月 26 日 在柏林舉行 《二十年一刻》巡演，立刻記下日期，並興奮地表示：「我們一定會請假，排除萬難都要到場支持！」

蘇打綠直搗回憶重鎮，踏進位於東柏林的 Nalepa Funkhaus 音樂廳。（蘇打綠有限公司提供）

〈下雨的夜晚〉MV 拍攝時，柏林夜晚下了細雨，團員們重返柏林圍牆、奧伯鮑姆橋、柏林勝利紀念柱等經典風景，這首當年寫給朋友的安慰之歌，如今卻承載著更深的情感，映照著蘇打綠團員面對謊言、馴服悲傷、等待雨停的複雜心緒。「哭完了，別否定過去，快樂的、美好的，都在這裡，等著你。」 這句歌詞成為最真切的呼應。

這段復刻旅程不僅是對過去的致意，更承載著新生的決心，蘇打綠以挑戰最高錄音品質的態度，嚴陣以待復刻計畫的最後一塊拼圖，雖然團隊未變，《冬 未了（蘇打綠版）》的音樂性卻全面重寫，每一首歌曲都經過精心調整與編排。專輯發行後，《二十年一刻》巡迴演唱會「冬的首站」也將隨之於本週末在台北小巨蛋登場。

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