賴慧如D級美乳不藏了！看到「她」情緒失守哭到崩潰

「鑽石舞台之夜演唱會」今晚登場。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手賴慧如今晚登上北流「鑽石舞台之夜演唱會」，她最摯愛的阿嬤罹患癌症，儘管不能到場，仍透過影片為孫女打氣，在影片中說「希望妳今天加油」，讓賴慧如聽了頻頻拭淚，氣氛動容。

曾心梅身穿黑白酷炫禮服登場。（記者胡舜翔攝）

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今晚金曲歌后曾心梅身穿黑白酷炫禮服登場，帶來了《天公疼憨人》、《酒是舞伴你是生命》等經典夯曲。

賴慧如開唱造型性感，深V露出好身材。（萬星傳播提供）

而身材火辣的賴慧如輸人不輸陣，她以深V開衩到肚臍的造型現身，D奶好身材呼之欲出。

賴慧如看到阿嬤的影片，忍不住淚灑舞台。（萬星傳播提供）

賴慧如與新人鍾采穎對唱《憨阿嬤》，想到阿嬤就數度哽咽，演出前看到阿嬤親自錄製的打氣影片，也難過到轉頭拭淚，情緒非常崩潰。

兒時歷經家庭變故的賴慧如，曾被送到孤兒院生活，最後是被阿嬤帶回家照顧，由阿嬤拉拔長大，去年得知最愛的阿嬤罹患癌症，就難過到崩潰痛哭。

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