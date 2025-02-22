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台視收視率飆升到5全靠「她」！李遠解密：不管誰播新聞都如有神助

文化部長李遠今出席楊麗花人生首場「世紀初戀·楊麗花」全球花迷會。（資料照，記者胡舜翔攝）文化部長李遠今出席楊麗花人生首場「世紀初戀·楊麗花」全球花迷會。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕文化部長李遠今出席楊麗花人生首場「世紀初戀·楊麗花」全球花迷會，妙語如珠回憶過去當台視節目部經理時，和楊麗花之間的小故事，還自嘲今天碰到楊麗花就臉紅，被楊麗花虧：「我也是你的初戀？」李遠趕緊回：「不是啦！我高血壓。」讓台下哈哈大笑。

李遠分享，過去當台視節目部經理時，和楊麗花（圖）之間的小故事。（記者王文麟攝）李遠分享，過去當台視節目部經理時，和楊麗花（圖）之間的小故事。（記者王文麟攝）

他提到25年前被找來當台視節目部經理，發現台視有間辦公室鎖住，旁人告訴他「這間你不能動也管不著」，他後來才知道這間辦公室是存放楊麗花戲服、道具的，可說是鎮台之寶。接著，楊麗花某天到了他的辦公室，悠悠拋下一句：「這房間不對，陰森森一定有鬼，收視率一定不好。」李遠就把辦公室的門修高，楊麗花後來得知，對外人誇獎李遠，「別看這人傻傻，其實很聰明」。

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楊麗花被誇是台視最好資產。（記者王文麟攝）楊麗花被誇是台視最好資產。（記者王文麟攝）

李遠打趣稱當時台視收視率確實不好，大家就打起楊麗花的主意，決定把她過往在台視累積的戲劇節目重新剪輯播放，他誇楊麗花是台視最好資產，後來台視把剪輯過的戲劇放在晚上六點半到七點播出，收視率飆升到5，之後七點晚間新聞，不管主播是誰播報，收視率都高，八點檔也無論誰演，「也都高到如有神助！」

楊麗花被誇是台視最好資產。（記者王文麟攝）楊麗花被誇是台視最好資產。（記者王文麟攝）

李遠還稱當時和楊麗花在剪接室一起看帶子，楊麗花竟能背出所有台詞和鏡頭順序，讓他大吃一驚，後來重新剪輯的帶子收視率好，楊麗花趁勝追擊，要台視做新戲，才有了電視歌仔戲《君臣情深》。

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